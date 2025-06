Pedro Almodóvar torna alle origini con il nuovo film “Bitter Christmas” in arrivo nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista spagnolo Pedro Almodóvar ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico, “Bitter Christmas”, che segna un ritorno alle sue radici. Il film, prodotto da El Deseo in collaborazione con Movistar Plus+, sarà distribuito nelle sale spagnole nel 2026 e successivamente sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Movistar Plus+. Questa nuova pellicola promette di esplorare temi profondi e complessi, tipici della filmografia di Almodóvar, e si svolgerà tra Madrid e Lanzarote, luoghi significativi per il regista.

La produzione e il cast di Bitter Christmas

“Bitter Christmas”, conosciuto in spagnolo come “Amarga Navidad”, è attualmente in fase di riprese e vanta un cast di alto profilo, con una predominanza femminile. Tra le attrici principali troviamo Bárbara Lennie, candidata all’European Film Award per il suo ruolo in “Petra”, e Aitana Sánchez-Gijón, nota per “Madres paralelas”. Il cast include anche Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez, tutti attori di grande talento che arricchiranno la narrazione del film.

La produzione è curata da Pedro Almodóvar e suo fratello Agustín, che hanno una lunga storia di collaborazione nel settore cinematografico. La scelta di Movistar Plus+ come partner di produzione sottolinea l’importanza di questo progetto, che si inserisce nel panorama delle produzioni spagnole di alta qualità. La sinergia tra il regista e la piattaforma di streaming promette di portare sullo schermo una storia avvincente e visivamente accattivante.

La trama di Bitter Christmas

La trama di “Bitter Christmas” ruota attorno alla figura di Elsa, una direttrice pubblicitaria che affronta la morte della madre durante un lungo weekend festivo di dicembre. Per sfuggire al dolore, Elsa si dedica anima e corpo al lavoro, trascurando il processo di elaborazione del lutto. Tuttavia, la sua vita frenetica subisce un’improvvisa interruzione quando un attacco di panico la costringe a fermarsi e riflettere.

In questo momento di crisi, il compagno di Elsa, Bonifacio, diventa il suo sostegno. La decisione di Elsa di recarsi sull’isola di Lanzarote con l’amica Patricia, anch’essa in cerca di una fuga dalla vita di Madrid, segna un punto di svolta nella narrazione. La storia di questi tre personaggi si intreccia con quella dello sceneggiatore e regista Raúl Durán, creando un mosaico di esperienze che esplorano il confine tra realtà e finzione.

“Bitter Christmas” si propone di affrontare temi universali come il lutto, la solitudine e la ricerca di connessione, riflettendo su come la vita e la narrazione cinematografica siano profondamente interconnesse. Con la sua tipica sensibilità e il suo stile inconfondibile, Almodóvar ci invita a esplorare le complessità delle emozioni umane attraverso una storia che promette di essere tanto toccante quanto coinvolgente.

