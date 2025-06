Pedro Almodovar torna a girare in Spagna: inizia la produzione di “Amarga Navidad”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pedro Almodovar, uno dei registi più acclamati del panorama cinematografico, è tornato a lavorare nel suo paese d’origine, dopo il successo internazionale di “La stanza accanto“. Le riprese del suo nuovo film, intitolato “Amarga Navidad“, sono ufficialmente iniziate, segnando un ritorno alle radici spagnole del maestro del cinema. Questo progetto rappresenta il ventiquattresimo lungometraggio di Almodovar e promette di esplorare temi complessi e profondi, come già dimostrato nelle sue opere precedenti.

Il successo di “La stanza accanto” e il ritorno al cinema spagnolo

Il film “La stanza accanto“, il primo in lingua inglese di Almodovar, ha riscosso un notevole successo, culminando con la vittoria del Leone d’oro alla Mostra di Venezia. Questo riconoscimento ha segnato un importante traguardo nella carriera del regista, grazie anche alle straordinarie performance delle protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore. Tuttavia, Almodovar ha deciso di tornare a girare in spagnolo, un linguaggio che ha caratterizzato gran parte della sua filmografia e che gli ha permesso di esprimere al meglio la sua visione artistica. Le riprese di “Amarga Navidad” si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto, promettendo di portare sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente.

La trama di “Amarga Navidad“

Le informazioni sulla trama di “Amarga Navidad” sono ancora limitate, ma ciò che è noto suggerisce un dramma profondo e toccante. La protagonista, Elsa, interpretata da Bárbara Lennie, è una regista pubblicitaria che affronta la perdita della madre durante una vacanza natalizia. Questo evento tragico la spinge a dedicarsi completamente al lavoro, trascurando il processo di lutto necessario per affrontare la sua perdita. La crisi di panico che ne deriva la costringe a prendersi una pausa e a riflettere sulla sua vita. In questo contesto, il suo compagno Bonifacio diventa un supporto fondamentale, mentre Elsa decide di partire per Lanzarote con l’amica Patricia, anch’essa in cerca di una fuga dalla frenesia di Madrid.

Un intreccio di storie e personaggi

La narrazione di “Amarga Navidad” non si limita alla storia di Elsa, ma si intreccia con quella di Raúl Durán, un sceneggiatore e regista interpretato da Leonardo Sbaraglia. Questo elemento aggiunge una dimensione metacinematografica al film, esplorando il confine tra realtà e finzione. La trama si sviluppa in modo da mostrare come le vite dei personaggi si interconnettano, creando un mosaico di esperienze che riflettono le complessità delle relazioni umane. Oltre ai già citati protagonisti, il cast include nomi noti come Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit e Quim Gutiérrez, che contribuiranno a dare vita a questa storia ricca di sfumature.

Location e distribuzione

Le riprese di “Amarga Navidad” si svolgeranno principalmente tra Madrid e Lanzarote, due location che offriranno scenari suggestivi e contrastanti, perfetti per il racconto emotivo del film. La distribuzione è prevista per il 2026, a cura di Warner Bros. Pictures Spain. Con questo nuovo progetto, Almodovar sembra intenzionato a tornare anche al Festival di Cannes, dopo l’esperienza di Venezia, continuando a mantenere viva l’attenzione su di sé e sul suo lavoro. La comunità cinematografica attende con trepidazione di scoprire come il regista affronterà i temi del lutto e della resilienza in questo nuovo lungometraggio.

