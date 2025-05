Pechino Express: le anticipazioni della puntata del 1° maggio con le ultime sfide prima della finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 1° maggio si avvicina e con esso una nuova entusiasmante puntata di Pechino Express, il reality che ha conquistato il pubblico con le sue avventure nel mondo. Le quattro coppie rimaste in gara si preparano a sfidarsi per ottenere un posto nella finale, mentre il viaggio continua attraverso paesaggi mozzafiato e sfide avvincenti. Questo episodio promette di rivelare chi avrà la meglio e chi dovrà dire addio al sogno di vincere il programma.

Le coppie in gara

Attualmente, il cast di Pechino Express è composto da quattro coppie, ognuna con la propria storia e strategia. I Medagliati, formati da Jury Chechi e Antonio Rossi, portano con sé l’esperienza di due atleti di fama. I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, si distinguono per la loro creatività e spirito di squadra. Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, uniscono bellezza e determinazione, mentre le Atlantiche, Ivana Mràzova e Giaele De Donà, si fanno notare per la loro energia e vivacità. In questa fase cruciale del gioco, ogni coppia dovrà dimostrare di avere le capacità necessarie per affrontare le sfide che li attendono.

La tappa decisiva verso Katmandu

La puntata di giovedì si svolgerà in Nepal, dove le coppie dovranno percorrere 305 km per raggiungere Katmandu, la capitale. Questo tratto del viaggio rappresenta una delle sfide più impegnative dell’intera edizione. Ogni coppia dovrà affrontare prove che metteranno alla prova non solo le loro abilità fisiche, ma anche la loro capacità di lavorare insieme e di superare le difficoltà. La tensione è palpabile, poiché il verdetto di questa tappa sarà cruciale per determinare chi accederà alla finale di settimana prossima.

Un ospite speciale: Fabio Caressa

A rendere ancora più interessante la puntata sarà la presenza di un ospite speciale: Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, che ha già partecipato in precedenti edizioni del programma. In questa occasione, Caressa assumerà il ruolo di un Malus calcistico, introducendo la temibile Football Flag. Questo elemento aggiuntivo porterà un ulteriore livello di sfida per le coppie, costringendole a confrontarsi con imprevisti che potrebbero influenzare il loro percorso verso la finale.

L’attesa per la finale

Con la finale che si avvicina, l’attenzione è tutta rivolta a questa tappa decisiva. I fan del programma sono curiosi di scoprire chi tra i concorrenti riuscirà a superare le prove e a conquistare un posto nell’ultimo atto di Pechino Express. Le emozioni sono assicurate, e il pubblico potrà seguire ogni istante di questa avventura in diretta su Sky e in streaming su Now. Chi avrà la meglio e chi dovrà abbandonare il gioco? L’appuntamento è fissato per giovedì 1° maggio, per un’altra imperdibile serata di sfide e sorprese.

