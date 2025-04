Pechino Express 2025: tensioni e sorprese nella tappa nepalese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’ottava tappa di Pechino Express 2025, trasmessa giovedì 24 aprile, ha offerto ai telespettatori un mix di emozioni forti e colpi di scena. Le cinque coppie rimaste in gara hanno affrontato un impegnativo percorso di 430 chilometri attraverso il Nepal, partendo dalla storica valle di Katmandu, passando per il pittoresco Bandipur e concludendo a Pokhara. In questo episodio cruciale, le Sorelle Samanta e Debora Togni hanno dovuto abbandonare la competizione, mentre i Complici, rappresentati da Dolcenera e Gigi Campanile, hanno trionfato, guadagnandosi un posto nella semifinale.

Momenti di tensione e commozione nel Nepal

La tappa in Nepal ha messo a dura prova i concorrenti, sia sul piano fisico che emotivo. Le difficoltà nel trovare passaggi e l’ospitalità meno calorosa rispetto alle tappe precedenti nelle Filippine e in Thailandia hanno reso il percorso particolarmente impegnativo. Le Sorelle Togni, nonostante la loro determinazione, si sono trovate ad affrontare un ostacolo significativo: Debora ha subito un infortunio alla caviglia, che ha rallentato notevolmente la loro corsa. Arrivate penultime, si sono trovate a rischio eliminazione insieme alle Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà. La decisione finale è spettata ai Complici, che hanno scelto di eliminare le Sorelle, giustificando la loro scelta con dinamiche di gioco precedenti.

La puntata ha visto anche momenti di tensione tra le coppie. Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, hanno negato un passaggio ai Complici, generando attriti e malumori. Dolcenera, con il suo spirito intraprendente, ha tentato di convincere un autista a proseguire nonostante l’intervento della polizia nepalese, dimostrando ancora una volta la determinazione della coppia. Non sono mancati momenti toccanti: Antonio Rossi dei Medagliati ha condiviso un ricordo personale, esprimendo il rammarico per aver festeggiato il primo compleanno di sua figlia solo quando aveva nove anni, a causa dei suoi impegni sportivi. Con l’eliminazione delle Sorelle, le coppie rimaste in gara sono: i Complici, gli Estetici, i Medagliati e le Atlantiche. La semifinale si preannuncia intensa e ricca di sorprese, con i concorrenti pronti a tutto pur di raggiungere la finale.

Che cos’è Pechino Express?

Pechino Express è un reality show televisivo italiano che si basa sul format belga-olandese Peking Express. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2012 e mette alla prova coppie di concorrenti, spesso VIP, in un viaggio avventuroso attraverso Paesi esotici, utilizzando mezzi di fortuna e con un budget ridotto. I partecipanti devono affrontare prove fisiche e mentali, cercare passaggi, trovare ospitalità e completare tappe giornaliere per evitare l’eliminazione. Ogni episodio racconta un tratto del viaggio, ricco di colpi di scena, dinamiche di gruppo e sfide culturali. La narrazione ironica e coinvolgente rende il programma un mix perfetto tra competizione, emozione e scoperta. Nel corso degli anni, Pechino Express è diventato uno dei reality più amati dal pubblico italiano, capace di far viaggiare gli spettatori, anche solo dal divano di casa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!