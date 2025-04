Pechino Express 2025: Le coppie affrontano il Nepal nella loro ottava tappa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domani, giovedì 24 aprile, andrà in onda l’ottava puntata di Pechino Express 2025, un viaggio che porterà i concorrenti in Nepal, un paese ricco di bellezze naturali e diversità culturale. Questa edizione, intitolata “Fino al tetto del mondo“, offre ai viaggiatori l’opportunità di esplorare un ambiente completamente diverso rispetto a quello delle Filippine e della Thailandia. Le coppie si preparano a confrontarsi con le sfide climatiche e ambientali del Nepal, un luogo noto per la sua natura selvaggia e per la varietà di etnie, culture e religioni.

Le coppie in gara

Nell’ottava tappa di Pechino Express 2025, le coppie rimaste in gioco sono composte da nomi noti e appassionati di avventura. Tra di loro troviamo i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, e le Atlanti Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Ognuna di queste coppie porta con sé una storia unica e un approccio diverso alle sfide che si presenteranno lungo il percorso.

Il percorso della tappa

Sotto la direzione del conduttore Costantino Della Gherardesca e con l’assistenza dell’inviato speciale Fru, i concorrenti affronteranno un percorso di 430 chilometri. La partenza avverrà dalla valle di Katmandu, la capitale del Nepal, un luogo ricco di storia e cultura. Da qui, i viaggiatori si dirigeranno verso Bandipur, una tappa intermedia che ospita il famoso Libro Rosso, un simbolo della cultura nepalese. La destinazione finale di questa tappa sarà Pokhara, la seconda città più grande del Nepal, conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato e per la sua atmosfera vivace.

Le sfide climatiche e culturali

Il Nepal presenta un clima e un ambiente molto diversi rispetto alle precedenti tappe del programma. I concorrenti dovranno adattarsi a condizioni meteorologiche variabili, che possono includere temperature fresche e piogge improvvise. Inoltre, la ricca diversità culturale del paese offre un’opportunità unica per i viaggiatori di immergersi in tradizioni e usanze locali. Le coppie dovranno interagire con la popolazione locale, affrontare sfide legate alla lingua e scoprire le meraviglie naturali che il Nepal ha da offrire.

Con l’avvicinarsi della semifinale, le coppie si preparano a dare il massimo per conquistare un posto nella fase finale del programma. Chi avrà la meglio in questa avventura tra le montagne e le valli nepalese? La risposta si avrà domani sera, quando andrà in onda la nuova puntata di Pechino Express 2025.

