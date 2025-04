Pechino Express 2025: la tappa in Nepal segna l’eliminazione delle Sorelle e la vittoria dei Complici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pechino Express 2025 ha fatto tappa in Nepal, portando i concorrenti a vivere un’avventura immersa nella bellezza naturale di questo paese ricco di cultura. La puntata, trasmessa su Sky Atlantic, ha visto i Complici trionfare, mentre le Sorelle, Samanta e Debora Togni, sono state eliminate in un colpo di scena che ha sorpreso molti. La competizione, caratterizzata da momenti di grande emozione e interazioni tra le coppie, ha messo in luce le dinamiche di squadra e le sfide personali affrontate dai concorrenti.

La gara tra le vette himalayane

L’ottava tappa di Pechino Express 2025 ha visto i concorrenti percorrere un lungo tragitto di 430 chilometri, partendo dalla valle di Katmandu e dirigendosi verso Pokhara, la seconda città più grande del Nepal. Durante il percorso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare la popolazione locale e di immergersi nelle tradizioni nepalese. L’energia della gara è stata palpabile, con i concorrenti che hanno dimostrato abilità strategiche e una forte determinazione, evitando conflitti e polemiche.

I Complici, formati da Dolcenera e Gigi Campanile, hanno impressionato tutti con la loro performance, guadagnandosi il primo posto e un accesso diretto alla semifinale. La loro strategia si è rivelata vincente, permettendo loro di superare gli avversari con intelligenza e astuzia. Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, hanno conquistato il secondo posto, dimostrando una sensibilità inaspettata durante la competizione. I Medagliati, Yuri Chechi e Antonio Rossi, si sono piazzati al terzo posto, mostrando una determinazione che ha caratterizzato il loro percorso.

Momenti di emozione e sfide personali

La puntata ha riservato momenti di grande emotività per tutti i concorrenti. In apertura, la danza della tribù Newar ha accolto le coppie, mentre Costantino della Gherardesca ha incoraggiato i partecipanti a dare il massimo. Dolcenera ha lanciato una frecciatina alle Sorelle, definendole “badanti” dei Medagliati, un commento che ha acceso il clima competitivo.

Durante la gara, gli Estetici hanno dimostrato un gesto di cortesia, offrendo un passaggio sia alle Sorelle che ai Medagliati, nonostante il rischio di perdere tempo. Tuttavia, i Medagliati non si sono lasciati scoraggiare e hanno continuato a correre, dimostrando la loro competitività. Un momento significativo è stato il passaggio su un ponte sospeso sul fiume Trishuli, dove Gigi e Yuri, entrambi soggetti a vertigini, hanno affrontato la loro paura.

Un’altra sfida è stata quella di assaporare il Dal Bhat, piatto tipico della regione, e firmare il libro rosso, che ha garantito ai Medagliati un vantaggio importante. La gara ha messo alla prova non solo le abilità fisiche, ma anche la resistenza emotiva dei concorrenti.

L’eliminazione delle Sorelle e il futuro della competizione

Dopo una serie di prove e sfide, le Sorelle sono arrivate al quarto posto, mentre le Atlantiche hanno concluso la gara in ultima posizione. I Complici, dopo un consulto, hanno deciso di eliminare le Sorelle, motivando la loro scelta con il fatto che le due concorrenti avevano precedentemente indicato i Complici come potenziali eliminati. Nonostante l’eliminazione, Samanta e Debora Togni hanno dimostrato coraggio e correttezza, guadagnandosi l’affetto del pubblico.

La puntata ha visto anche momenti di grande commozione, come quando i concorrenti hanno ricevuto lettere e video dai loro cari. Antonio Rossi, in particolare, è stato toccato dalle parole dei suoi figli, riflettendo sul tempo trascorso lontano da loro a causa della sua carriera sportiva. Anche le Sorelle hanno condiviso un momento di vulnerabilità, rivelando la loro storia familiare e il legame speciale che le unisce.

La gara ha continuato a riservare sorprese, come l’imprevisto infortunio di Debora alla caviglia, che non ha fermato la sua determinazione. La competizione si è conclusa con la sfida di indossare i Dhaka Topi, i cappelli tradizionali del Nepal, un momento che ha unito i concorrenti in un’ulteriore prova di spirito di squadra.

Con la vittoria dei Complici e l’eliminazione delle Sorelle, le quattro coppie rimaste si preparano per la semifinale, dove affronteranno nuove sfide e il nuovo malus rappresentato dal giornalista sportivo Fabio Caressa. La competizione si fa sempre più intensa, e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per avvicinarsi alla vittoria finale.

