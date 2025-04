Pechino Express 2025: La semifinale porta i concorrenti verso la finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La semifinale di Pechino Express 2025 si avvicina, con solo 305 chilometri che separano le quattro coppie rimaste dalla finale. L’episodio, in onda giovedì 1° maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, promette di essere un’avventura intensa e ricca di colpi di scena. I concorrenti si preparano a una corsa frenetica per conquistare un posto nell’ultima tappa di questo emozionante viaggio, che li porterà sul “Tetto del mondo”.

Il ritorno di Fabio Caressa e le coppie in gara

In questa semifinale, i viaggiatori non saranno soli. Fabio Caressa, già concorrente nella scorsa edizione con la figlia Eleonora, torna per affrontare una nuova sfida. Questa volta, il noto telecronista avrà un ruolo particolare, indossando i panni di un malus calcistico con la sua “Football Flag”. La presenza di Caressa aggiunge un elemento di sorpresa e competizione, rendendo la semifinale ancora più avvincente.

Le coppie che si contenderanno l’accesso alla finale sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Ogni coppia, sotto la guida del conduttore Costantino della Gherardesca e dell’inviato speciale Fru, dovrà affrontare sfide impegnative e strategiche per emergere in questa fase cruciale del gioco.

Il percorso della semifinale: Da Pokhara a Katmandu

La semifinale avrà inizio dal lago di Phewa, situato nella pittoresca città di Pokhara. Da qui, le coppie dovranno percorrere un tragitto fino al villaggio di Sauraha. La prima parte della gara prevede che le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfidino in una prova vantaggio, un’opportunità per guadagnare un vantaggio strategico nella corsa verso la finale.

Dopo questa fase, i concorrenti dovranno affrontare un viaggio che li porterà a Katmandu, la capitale nepalese. Qui, tra scimmie e lumache, i viaggiatori dovranno gestire le loro risorse, con uno zaino contenente solo l’essenziale e 1 euro al giorno in valuta locale. La sfida non è solo fisica, ma anche mentale, poiché dovranno prendere decisioni rapide e strategiche per superare gli ostacoli lungo il cammino.

La sfida finale: Chi riuscirà a conquistare la finale?

Con l’emozione che cresce, le coppie si preparano a dare il massimo per assicurarsi un posto nella finale di Pechino Express 2025. Ogni passo, ogni decisione e ogni interazione con l’ambiente circostante potrebbero fare la differenza. La competizione si fa serrata e le aspettative sono alte: solo le coppie più astute e resilienti riusciranno a superare questa semifinale e a continuare il loro viaggio verso la vittoria. Chi avrà la meglio e si garantirà un posto nell’ultima tappa? La risposta arriverà domani sera, quando il pubblico potrà assistere a questa avvincente corsa.

