Pechino Express 2025: La semifinale con Fabio Caressa e nuove sfide per i concorrenti

Pechino Express, il celebre reality show di avventura, si avvicina alla sua finale con la nona tappa, che promette emozioni forti e sfide avvincenti. I concorrenti, dopo aver attraversato paesaggi mozzafiato e culture affascinanti, si trovano ora in Nepal, dove dovranno affrontare prove impegnative e un malus inaspettato rappresentato dal noto telecronista Fabio Caressa. Questo articolo esplorerà i dettagli della semifinale e le dinamiche che caratterizzano questa edizione del programma.

La nona tappa: un percorso avvincente in Nepal

Nella nona tappa di Pechino Express 2025, i concorrenti si preparano a percorrere 305 chilometri che li separano dalla finale. Partendo dal suggestivo lago di Phewa, situato nella cittadina di Pokhara, i viaggiatori si immergeranno in un’avventura ricca di adrenalina. La prima sfida li porterà nel villaggio di Sauraha, dove le prime due coppie a completare il percorso dovranno firmare il Libro rosso. Questo passaggio rappresenta un’opportunità per guadagnare un vantaggio strategico che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguimento del gioco.

Il viaggio si snoderà tra mercati vivaci e antichi templi, con i concorrenti costretti a gestire un budget limitato di un euro e a portare con sé uno zaino pesante. Le sfide non mancheranno, con passeggiate nella giungla, incontri con scimmie e lumache, e tratti in jeep su strade dissestate. La meta finale di questa tappa sarà Kathmandu, dove si scoprirà chi avrà il privilegio di accedere alla decima e ultima tappa di questa straordinaria avventura.

I concorrenti in gara: chi sono i favoriti?

Con l’eliminazione delle sorelle Togni, avvenuta nella prima tappa in Nepal per decisione dei Complici, il gruppo si è ridotto a quattro coppie. Tra queste, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi si confermano tra i favoriti, grazie alla loro esperienza e determinazione. Gli Estetici, rappresentati da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, continuano a sorprendere, mentre i Complici Dolcenera e Gigi Campanile si sono affermati come rivelazione delle ultime puntate, avendo vinto la tappa precedente. Infine, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, pur essendo ultime in classifica, non si arrendono e puntano a ribaltare le sorti del gioco.

Fabio Caressa: il malus che cambia le regole del gioco

Un elemento di sorpresa in questa nona tappa è l’arrivo di Fabio Caressa, noto telecronista e volto amato del calcio italiano. La sua presenza introduce un malus calcistico che metterà a dura prova i concorrenti. Come già accaduto con Elettra Lamborghini e Fru, Caressa porterà con sé una sfida che costringerà le coppie a fermarsi e a perdere tempo prezioso. Chi arriverà al traguardo con lui rischierà di perdere una posizione in classifica, aumentando il rischio di eliminazione. Questo nuovo elemento di competizione aggiunge tensione e imprevedibilità al percorso verso la finale.

Dove seguire Pechino Express

La nona tappa di Pechino Express 2025 andrà in onda giovedì 1° maggio alle ore 21.15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW. Gli episodi del programma possono essere visti anche on demand su Sky Go, offrendo agli spettatori diverse opzioni per seguire le avventure dei concorrenti. La conduzione è affidata come sempre a Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato Fru, che promette di intrattenere il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente.

