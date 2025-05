Pechino Express 2025: La nona puntata tra emozioni e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nona puntata di Pechino Express 2025, in onda questa sera su Sky Atlantic alle 21.15 e disponibile in streaming su NOW, ha riservato ai concorrenti sfide inaspettate e momenti di grande tensione. I semifinalisti si sono trovati di fronte a una scelta difficile: affrontare un gruppo di scimmie affamate o accettare una penalità. Con grande determinazione, i partecipanti hanno optato per il primo scenario, cercando di superare gli animali per raggiungere Costantino della Gherardesca. La competizione tra i Complici e gli Estetici si è dimostrata accesa, con Fabio Caressa che ha portato un tocco di leggerezza nei panni del “Malus”.

La nona puntata: una gara movimentata

La nona tappa dell’adventure show ha coperto un percorso di 305 chilometri, caratterizzato da prove insolite e sfide avvincenti. Le Atlantiche, pur avendo gareggiato con impegno, sono state eliminate dagli agguerriti Complici, che hanno trionfato in questa fase del gioco. Ivana Mrázová e Giaele De Donà si sono trovate a rischio eliminazione insieme agli Estetici, giunti ultimi. Sorprendentemente, Nicolò Maltese e Giulio Berruti, che sembravano destinati a tornare a casa, sono stati salvati da Dolcenera, la quale ha motivato la sua scelta con l’intenzione di competere onestamente contro i migliori.

Le coppie finaliste di Pechino Express 2025

Con l’eliminazione delle Atlantiche, la finale si preannuncia avvincente. I Complici, i Medagliati Antonio Rossi e Yuri Chechi, e gli Estetici si preparano a contendersi la vittoria. Dolcenera, unica donna rimasta in gara, potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il successo della sua coppia. La decima e ultima puntata andrà in onda giovedì 8 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e sarà disponibile anche su NOW. Pechino Express 2025, prodotto da Banijay Italia, è accessibile on demand su Sky Go.

Riflessioni personali e momenti di vulnerabilità

Nel corso delle puntate, i concorrenti hanno mostrato non solo la loro determinazione, ma anche fragilità umane, condividendo esperienze personali. Giulio Berruti ha espresso il desiderio di paternità, mentre i Complici hanno manifestato il rammarico per non aver avuto figli. Antonio Rossi ha ricordato il sacrificio di aver perso momenti importanti con i suoi bambini per dedicarsi alla carriera olimpica. Le sorelle Togni hanno condiviso il loro legame con il padre, rendendo il tutto ancora più toccante.

Yuri Chechi ha evocato un momento difficile della sua carriera, quando si è infortunato a un mese dalle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Nonostante le avversità, è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo ad Atene nel 2004, dimostrando che la perseveranza può portare a risultati straordinari. Antonio Rossi, che ha vissuto la delusione di non salire sul podio a Pechino 2008, ha scherzato sul fatto di essere nuovamente in gara a Pechino, temendo che potesse portare sfortuna.

La competizione tra Estetici e Complici

La tappa ha avuto inizio a Pokhara, con una prova che ha visto i concorrenti attraversare il lago Phewa in canoa. I Medagliati, con Antonio Rossi al timone, hanno inizialmente dominato, ma hanno commesso errori nel recitare un mantra, perdendo tempo prezioso. Gli Estetici, penalizzati dai Complici, hanno dovuto affrontare sfide aggiuntive, tra cui la costruzione di un tunnel umano con un pallone da calcio. Nonostante le difficoltà, sono riusciti a recuperare terreno.

La prova culinaria ha visto i concorrenti raccogliere lumache in acque non proprio pulite, per poi assaggiarle cucinate dalla popolazione locale. I Medagliati e i Complici, i migliori della gara, hanno continuato la loro avventura cavalcando elefanti e partecipando a una partita di Elephant Polo, che Caressa ha definito la più deludente della sua carriera. Alla fine, i Complici hanno prevalso, eliminando le Atlantiche e lasciando gli Estetici increduli per essere stati salvati dai loro rivali.

La prova finale e le emozioni a Katmandu

Giunti a Katmandu, i concorrenti hanno dovuto affrontare ulteriori prove, tra cui bere un litro e mezzo di tè nepalese e trasportare un casco di banane lungo una scalinata, temendo l’assalto delle scimmie. La tensione è aumentata quando i Complici hanno trionfato nella nona tappa, portando all’eliminazione delle Atlantiche. La delusione di Ivana e Giaele è stata palpabile, mentre gli Estetici, sorpresi dal salvataggio, hanno abbracciato Dolcenera con gratitudine, lasciando aperta la possibilità di una tregua tra le coppie rivali.

