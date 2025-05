Pechino Express 2025: La finale e la coppia vincitrice dopo un viaggio avvincente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pechino Express 2025 ha raggiunto la sua conclusione con una finale emozionante che ha visto protagoniste tre coppie di concorrenti. Dopo un lungo percorso che ha attraversato le Filippine e la Thailandia, i finalisti sono giunti in Nepal, dove si è svolta l’ultima tappa del programma. La serata dell’8 maggio ha riservato sorprese e colpi di scena, culminando nella proclamazione della coppia vincitrice.

Il percorso verso la finale

Nella semifinale, i protagonisti Gigi Campanile e Dolcenera, noti come i Complici, hanno dimostrato una forte intesa e strategia, riuscendo a prevalere sugli avversari. La coppia, che nella vita reale è insieme da 30 anni, ha dovuto prendere decisioni difficili, eliminando Le Atlantiche, Sofia Gioele De Donà e Ivana Mrazova, per salvare gli amici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, noti come gli Estetici. Questa scelta ha portato i Complici a competere nella finale insieme ai Medagliati, Juri Chechi e Antonio Rossi, che hanno mantenuto un alto livello di performance durante tutto il programma.

La finale in Nepal

L’ultima tappa del programma si è svolta nella suggestiva Skywalk Tower di Katmandu, un luogo iconico che ha offerto un contesto spettacolare per la conclusione del reality. I concorrenti hanno affrontato prove impegnative e sfide che hanno messo alla prova le loro abilità e la loro resistenza. Durante il percorso, una delle coppie è stata eliminata, riducendo il numero di contendenti a due. Le tensioni e l’emozione erano palpabili mentre i finalisti si avvicinavano al traguardo finale.

La coppia vincitrice

Dopo una serie di prove e sfide, la coppia che ha trionfato in questa edizione di Pechino Express è stata finalmente proclamata. I dettagli sulla vittoria e le reazioni dei concorrenti sono attesi con grande interesse. La competizione è stata intensa e le coppie hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, rendendo questa edizione particolarmente memorabile.

Dove rivedere Pechino Express

Per chi desidera rivivere le emozioni di Pechino Express 2025, il programma sarà disponibile in replica su Sky e sul portale di streaming NowTv. Gli appassionati possono anche attendere la messa in chiaro su TV8, che avverrà a distanza di tempo dalla conclusione del reality. La scorsa edizione, infatti, è stata trasmessa dal 13 settembre al 15 novembre, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le avventure dei concorrenti in modo gratuito.

La finale di Pechino Express 2025 ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e con la curiosità di scoprire come si è svolta l’ultima tappa e chi ha conquistato il titolo di vincitore.

