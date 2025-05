Pechino Express 2025: I Medagliati trionfano nella finale tra sfide e emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione 2025 di Pechino Express ha visto trionfare I Medagliati, formati da Antonio Rossi e Jury Chechi, che hanno mantenuto il loro status di favoriti fino alla fine. La finale, andata in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW, ha regalato momenti di grande emozione e competizione. I Medagliati hanno affrontato una sfida decisiva contro i Complici, Gigi e Dolcenera, che purtroppo hanno dovuto cedere il passo ai vincitori, ma hanno concluso il loro percorso con dignità.

La finale tra kathmandu e sfide indimenticabili

Il viaggio finale ha avuto luogo tra le suggestive piazze di Kathmandu, dove i concorrenti hanno affrontato prove che mettevano alla prova non solo le loro abilità fisiche, ma anche la loro resistenza mentale. I Medagliati, noti per la loro organizzazione e determinazione, hanno dovuto fare i conti con una sfortuna inaspettata, mentre i Complici hanno beneficiato di una buona dose di fortuna. Durante la cerimonia di premiazione al Kuma Temple, illuminato da mille luci, i concorrenti hanno atteso con ansia il verdetto finale, accolti da Fru e dal rullo di tamburi che ha annunciato la vittoria dei Medagliati.

La classifica finale: medagliati, complici ed estetici

L’adventure game di Sky Original, prodotto da Banijay Italia, ha visto la partecipazione di nove coppie che si sono sfidate in dieci tappe memorabili attraverso paesaggi mozzafiato in Filippine, Thailandia e Nepal. I Medagliati hanno dimostrato una superiorità costante, non rischiando mai l’eliminazione e accumulando bonus lungo il percorso. Jury Chechi ha affrontato la sua paura dell’altezza, mentre Antonio Rossi ha trovato motivazione nei pensieri sui suoi figli. I Complici, pur non arrivando primi, hanno sorpreso tutti con la loro tenacia, conquistando due vittorie nelle ultime tappe grazie all’energia contagiosa di Dolcenera e alla personalità vivace di Gigi.

Gli Estetici, formati da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, hanno chiuso al terzo posto, accettando la loro posizione con grande compostezza. Nonostante le rivalità, i Complici hanno abbracciato gli Estetici, dimostrando che la competizione non ha mai offuscato il rispetto reciproco.

La finale tra sfide e tradizioni nepalesi

La finale è iniziata dalla Skywalk Tower di Kathmandu, dove Costantino della Gherardesca ha dato il via alla competizione. Gli Estetici hanno subito affrontato un penalty che li ha costretti a partire in ritardo. La prima missione ha portato i concorrenti a Durbar Square, dove hanno dovuto dipingere i volti dei Sadhu Baba, sciamani locali, e insegnare ai passanti il famoso brano di Gianni Morandi. La loro creatività è emersa anche nella distribuzione di Juju Dhau, un yogurt tipico nepalese.

L’addio degli estetici e le emozioni del viaggio

Il primo tappeto rosso della finale ha segnato un momento cruciale, con i concorrenti che hanno affrontato il rito della cremazione nel fiume vicino, simbolo della reincarnazione. Gli Estetici hanno dovuto dire addio al loro sogno di vittoria, ma non senza una profonda riflessione. Nicolò ha parlato di un nuovo apprezzamento per ciò che possiede, mentre Giulio ha condiviso la sua gratitudine per l’esperienza vissuta con il suo migliore amico. Il loro legame si è rafforzato durante il viaggio, e il ricordo di Botox, il cagnolino incontrato nella nona tappa, ha aggiunto un tocco di commozione al loro addio.

Le sfide affrontate dai medagliati e dai complici

Le tensioni tra i Medagliati e i Complici sono emerse sin dall’inizio della finale, con i primi che hanno dovuto affrontare una serie di sfortune. Antonio ha subito un imprevisto quando un passante gli ha sputato addosso, e la loro auto ha subito due piccoli incidenti, facendoli perdere tempo. Nonostante queste difficoltà, entrambi i team hanno dimostrato grande resilienza, affrontando insieme le prove fisiche e mentali.

La notte finale in nepal e il trionfo dei medagliati

La conclusione del viaggio ha visto le due coppie condividere un’ultima cena con dei monaci bambini, brindando insieme alla loro esperienza. Dopo aver incontrato la Kumari, una bambina considerata l’incarnazione della Dea Durga, i concorrenti hanno ricevuto una tazza decorata con un pupazzo di neve, simbolo di un significato profondo. La fatica del viaggio si è dissolta quando i tamburi hanno suonato per i Medagliati, celebrando la loro vittoria in questa edizione di Pechino Express.

