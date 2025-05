Pechino Express 2025: i Medagliati trionfano nella finale del reality

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’ottava edizione di Pechino Express, trasmessa su Sky Uno e in streaming su Now, ha regalato momenti di grande emozione e colpi di scena. La finale, andata in onda l’8 maggio 2025, ha visto sfidarsi tre coppie in un’avvincente competizione che ha attraversato paesaggi mozzafiato, partendo dalle Filippine fino a raggiungere il Nepal. La conduzione del programma è stata affidata a Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru. Scopriamo insieme i dettagli della finale e i protagonisti di questa edizione.

I vincitori: Jury Chechi e Antonio Rossi

La coppia dei Medagliati, composta da Jury Chechi e Antonio Rossi, ha conquistato il primo posto nella finale di Pechino Express 2025. Durante l’ultima puntata, i due sportivi hanno dimostrato grande determinazione e abilità, superando le altre coppie in gara: i Complici, formati da Dolcenera e Gigi Campanile, e gli Estetici, rappresentati da Giulio Berruti e Nicolò Maltese. La competizione si è rivelata intensa e ricca di sfide, ma alla fine sono stati i Medagliati a trionfare, portando a casa il premio finale.

Il percorso dell’edizione 2025

Questa edizione di Pechino Express ha visto la partecipazione di diciotto concorrenti, suddivisi in nove coppie. Il viaggio ha avuto inizio nelle Filippine, un punto di partenza suggestivo che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare culture e tradizioni locali. Da lì, il percorso ha attraversato il nord della Thailandia, per poi giungere in Nepal, un paese ricco di storia e paesaggi straordinari. Le sfide affrontate dai concorrenti sono state varie e impegnative, mettendo alla prova non solo le loro capacità fisiche, ma anche la loro resilienza e spirito di squadra.

Le coppie in gara

Le nove coppie che hanno partecipato a questa edizione sono state:

– Virna Toppi e Nicola Del Freo, noti come I Primi Ballerini

– Gianluca Fubelli e Federica Camba, gli Spettacolari

– Jey e Checco Lillo, I Magici

– Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Le Atlantiche

– Jury Chechi e Antonio Rossi, I Medagliati

– Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Gli Estetici

– Nathalie Guetta e Vito Bucci, I Cineasti

– Dolcenera e Gigi Campanile, I Complici

– Samanta e Debora Togni, Le Sorelle

Ogni coppia ha portato il proprio stile unico nella competizione, creando dinamiche interessanti e momenti memorabili. La varietà di background e personalità ha reso il programma ancora più avvincente, attirando l’attenzione del pubblico e generando discussioni sui social media.

Chi sono Jury Chechi e Antonio Rossi

Jury Chechi, conosciuto come “Il signore degli anelli”, è una figura iconica della ginnastica italiana. Negli anni ’90, ha dominato il panorama sportivo, raggiungendo l’apice della carriera con la conquista dell’oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e un bronzo nel 2004. Dall’altra parte, Antonio Rossi è un ex canoista specialista nel kayak velocità, con un palmarès impressionante che include cinque medaglie olimpiche: tre ori, un argento e un bronzo, conquistati nelle Olimpiadi di Barcellona ’92, Atlanta ’96, Sydney 2000 e Atene 2004. Nel 2008, ha avuto l’onore di essere il portabandiera della spedizione italiana a Pechino. Entrambi gli sportivi vantano una targa nella Walk of Fame dello sport italiano, un riconoscimento del loro straordinario contributo e delle loro imprese nel mondo dello sport.

L’edizione 2025 di Pechino Express si è conclusa con un grande successo, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quali nuove avventure riserverà il futuro per il programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!