Pechino express 2025: I Complici si aggiudicano la finale dopo una semifinale ad alta tensione

La semifinale di Pechino Express 2025 ha offerto ai telespettatori un episodio ricco di emozioni, sfide e momenti indimenticabili. Le ultime quattro coppie in gara hanno affrontato un percorso di 305 chilometri, partendo da Pokhara fino a raggiungere Kathmandu, la capitale del Nepal. Questo viaggio, caratterizzato da prove impegnative e colpi di scena, ha visto i concorrenti confrontarsi con la loro resistenza fisica e mentale. Solo le prime due coppie a raggiungere il Libro Rosso hanno avuto accesso a una prova vantaggio unica nel suo genere: l’Elephant Football.

Un viaggio avvincente tra Pokhara e Kathmandu

La semifinale ha avuto luogo giovedì 1° maggio e ha visto i concorrenti immergersi in un’avventura che ha messo a dura prova le loro capacità. Il percorso, che si snodava attraverso strade sterrate e paesaggi mozzafiato, ha richiesto ai partecipanti di affrontare non solo la fatica fisica, ma anche situazioni inaspettate. Costantino della Gherardesca, insieme al suo inviato Fru, ha guidato il racconto dell’episodio con il consueto spirito ironico, rendendo ogni sfida ancora più coinvolgente.

Le coppie hanno dovuto affrontare prove di coraggio e abilità, con la stanchezza che si faceva sentire man mano che il tempo passava. La tensione era palpabile, e il verdetto finale ha visto solo tre delle quattro coppie conquistare un posto per la finalissima, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le performance delle coppie in gara

Fabio Caressa, la Football Flag

Fabio Caressa ha dimostrato di essere un vero protagonista in questa puntata. Rientrato in gioco per un episodio, ha mantenuto un atteggiamento sportivo e una voglia di mettersi in gioco che lo ha reso una figura di riferimento. Il suo ruolo di Football Flag gli ha permesso di affrontare la competizione con leggerezza, senza la pressione di dover dimostrare nulla. I momenti nostalgici della sua edizione precedente hanno aggiunto un tocco di emozione, rendendo il suo ritorno particolarmente gradito.

I Medagliati

Jury Chechi e Antonio Rossi, noti come i Medagliati, hanno mostrato il loro valore anche in questa semifinale, nonostante alcune difficoltà. Nella prima parte della gara, hanno ottenuto buoni risultati, ma si sono trovati in difficoltà durante la prova del mantra. La presenza di Caressa ha sembrato distrarli, ma la loro determinazione è rimasta intatta. Dopo aver affrontato una serie di sfide, sono riusciti a conquistare un posto nella finale, dimostrando che la sportività può superare anche la sfortuna.

Gli Estetici sfortunati

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, noti come gli Estetici, hanno vissuto una giornata difficile. Tra imprevisti e stanchezza, i due concorrenti hanno faticato a mantenere il passo. Nonostante i loro sforzi, sono arrivati ultimi sia al Libro Rosso che al Tappeto rosso. Tuttavia, la loro fortuna è cambiata quando i Complici hanno deciso di salvarli dall’eliminazione, permettendo loro di continuare la competizione. Sarà interessante vedere come si riprenderanno nella prossima puntata.

I Complici, primi finalisti

I Complici hanno dimostrato di essere una coppia temibile, affrontando ogni sfida con determinazione e abilità. Hanno conquistato il primo posto al Libro Rosso e si sono aggiudicati la prova vantaggio, aprendo così le porte della finale. La loro strategia è stata chiara: nominare le Atlantiche per affrontare i concorrenti più forti nella fase finale, un gesto che ha portato all’eliminazione della coppia rivale.

Le Atlantiche sempre in bilico

Le Atlantiche, pur avendo avuto un buon inizio, hanno faticato nella seconda parte della gara. La prova del cibo ha messo a dura prova Ivana, mentre la coppia ha lottato per mantenere il passo. Nonostante siano arrivate terze al Tappeto rosso, sono state eliminate a causa della busta nera, lasciando il programma tra le lacrime e il rammarico per un’opportunità sfumata.

Elephant Football: la prova vantaggio esilarante

Uno dei momenti più memorabili della semifinale è stata la prova vantaggio dell’Elephant Football, una versione unica del polo in cui i concorrenti dovevano segnare gol in sella a un elefante. Questo evento ha regalato attimi di pura comicità, con il commento di Caressa che ha reso la situazione ancora più divertente. I Complici hanno trionfato in questa prova, con Dolcenera che ha segnato un rigore decisivo, consolidando la loro posizione di favoriti per la finale.

