Pechino Express 12: Eliminazione delle Atlantiche e la confessione di Fabio Caressa

La nona puntata di Pechino Express, il popolare game show di Sky, ha regalato momenti di grande tensione e colpi di scena. Condotto da Costantino della Gherardesca e affiancato da Fru, il programma ha visto l’uscita di scena della coppia delle Atlantiche, composta dalle ex concorrenti Giaele De Donà e Ivana Mrazova. La semifinale ha avuto luogo in un contesto suggestivo, sulle sponde del Lago Phewa, il più grande lago di Pokhara, in Nepal.

La semifinale tra avventure e sfide

La nona puntata ha preso il via dalle splendide sponde del Lago Phewa, un luogo incantevole che ha fatto da cornice a questa fase cruciale del programma. I concorrenti hanno affrontato una serie di sfide avvincenti, percorrendo un totale di 305 chilometri attraverso il Nepal, partendo da Sauraha e dirigendosi verso la capitale, Katmandu. I Complici, vincitori della tappa precedente, hanno avuto l’onore di custodire la Busta Nera, un elemento chiave del gioco che ha aggiunto ulteriore suspense all’episodio.

Durante la puntata, le coppie di viaggiatori hanno dovuto remare fino alla Bandiera Rossa, situata sull’altra sponda del lago, per raggiungere la World Peace Pagoda, una struttura iconica che si erge sulla collina di Anadu. Qui, i concorrenti hanno recitato un mantra dedicato alla pace, un momento che ha sottolineato l’importanza della spiritualità e della riflessione in un contesto di competizione.

I Complici, in un gesto strategico, hanno assegnato agli Estetici un malus, la Football Flag di Fabio Caressa. Questa penalità ha imposto ai viaggiatori di trovare 11 persone a caso per formare un tunnel con il pallone tra le loro gambe, una sfida che ha messo alla prova la loro abilità e il loro spirito di squadra.

L’addio delle Atlantiche e la vittoria dei Complici

La puntata ha visto l’eliminazione delle Atlantiche, che hanno chiuso la loro avventura a un passo dalla finale. Giaele De Donà e Ivana Mrazova, ultime per tre tappe consecutive, hanno dovuto lasciare il gioco, mentre i Complici hanno trionfato nella nona puntata. Questi ultimi hanno scelto di salvare Giulio Berruti e Nicolò Maltese, dimostrando una strategia vincente e un’ottima capacità di giudizio.

L’uscita delle Atlantiche ha suscitato una certa emozione, considerando il percorso che hanno affrontato nel programma. La loro eliminazione segna un momento significativo nella dodicesima edizione di Pechino Express, che continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La confessione di Fabio Caressa

Un momento saliente della puntata è stato l’intervento di Fabio Caressa, ospite d’eccezione e già concorrente in una passata edizione del programma. Il noto giornalista sportivo ha condiviso una confessione riguardo a Damiano Carrara, suo ex compagno di avventura, che lo aveva eliminato lo scorso anno. Caressa ha rivelato di essere rimasto deluso dalla dinamica della sua eliminazione, sottolineando che non ha mai più avuto contatti con Carrara, il quale lavora attualmente con la moglie a Bake Off Italia.

Questa confessione ha aggiunto un ulteriore strato di interesse alla puntata, evidenziando le relazioni e le rivalità che si sviluppano all’interno del programma. La presenza di Caressa ha portato anche un tocco di nostalgia, richiamando alla mente le emozioni vissute durante la sua partecipazione.

La classifica della nona puntata

Al termine della nona puntata, la classifica ha visto i Complici al primo posto, seguiti dagli Estetici e dai Medagliati. La competizione si fa sempre più serrata, e gli spettatori sono in attesa di scoprire chi avrà la meglio nella dodicesima edizione di Pechino Express. Con l’eliminazione delle Atlantiche, il gioco si fa più avvincente e le prossime puntate promettono ulteriori sorprese e colpi di scena.

