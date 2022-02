Peaky Blinders: spin-off in arrivo

Dopo aver conosciuto la data di uscita della sesta stagione di “Peaky Blinders” sulla BBC grazie a un murales su un palazzo di Birmingham realizzato dallo street artist Akse, veniamo a conoscenza della possibilità di uno spin-off con Cillian Murphy. La sesta stagione della serie sarà trasmessa dalla BBC dal 27 febbraio, mentre in Italia sarà disponibile prossimamente su Netflix.

Peaky Blinders, oltre la sesta stagione

Mentre Peaky Blinders si prepara ad andare in onda con la sua sesta e ultima stagione – che vedrà Tommy Shelby (Cillian Murphy) cercare di riprendersi dalla sconfitta totale che ha subito alla fine della stagione 5 – si parla già di ciò che verrà dopo per l’amata storia, che è diventata sempre più popolare nel tempo.

Per un po’ di tempo, il creatore Steven Knight ha parlato che dopo la stagione 6 avrebbe concluso con un film. E, durante l’intervista con EW a dicembre, ha dato un aggiornamento sul proseguimento: “Sto chiamando questa la fine dell’inizio”, dice Knight della stagione finale. Finiremo la serie così com’è al momento, ma faremo il film, che gireremo tra 18 mesi, forse un po’ di più”. (Il potenziale ritardo è dovuto al fatto che Knight dice di voler fare un evento di persona per il film, pandemia permettendo.)

Ma anche questa non è la fine della storia, per quanto riguarda Knight. “Dopodiché, in base a come andrà la storia del film, metteremo in moto alcuni spin-off che faranno parte dello stesso universo”, dice.

Knight non ha fornito altri dettagli su ciò che questi spin-off potrebbero riguardare, ma sembra che la fine di Peaky Blinders potrebbe essere l’inizio di un universo Peaky più grande.

Curiosi di vedere la fine di Peaky Blinders? La stagione 6 di Peaky Blinders sarà presentata in anteprima su BBC One domenica 27 febbraio, seguita da Netflix in un secondo momento.

22/02/2022