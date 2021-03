Ryder e la sua PAW Patrol potrebbero aggiungersi alla squadra di ricerca e soccorso.

PAW Patrol: il franchise Hit Preschool

Fresco dello spin-off della sua serie animata subacquea di successo “SpongeBob SquarePants”, il boss di Nickelodeon Brian Robbins ha lasciato intendere che la famiglia canina potrebbe essere la prossima in linea per un’espansione.

Robbins, che è il presidente di ViacomCBS Kids & Family, ha rivelato a Deadline la possibilità di espandere il franchise dei bambini. In aggiunta al prossimo film teatrale “PAW Patrol: The Movie”, che è impostato per una prima in agosto. “Non sarei sorpreso”, ha detto. “Vediamo come va questo film.”

Alcuni si sono chiesti se potesse esserci uno spin-off felino o una versione ibrida live-action dello spettacolo, che lo scorso anno è stata rinnovata per un’ottava stagione. Lo spettacolo, incentrato su Ryder, un ragazzo che guida una squadra di cani da ricerca e soccorso mentre lavorano per proteggere la comunità costiera di Adventure Bay, è stato lanciato nel 2013 e ha funzionato per oltre 170 episodi.

Un bene prezioso

Creato dal creatore di Bob The Builder Keith Chapman, è prodotto da Spin Master Entertainment e dalla società di animazione Guru Studio.

“PAW Patrol è il più grande spettacolo prescolare del mondo, ha sicuramente le gambe”, ha detto Robbins. “Non esiste franchise prescolare più grande dal punto di vista delle classifiche televisive, dal punto di vista dei prodotti di consumo e, si spera, un giorno in cui torneremo al normale punto di vista dell’intrattenimento dal vivo. È uno dei nostri beni più preziosi e siamo entusiasti del lungometraggio teatrale, pensiamo che porterà lo spettacolo a un nuovo livello. Quando pensiamo ai franchise, PAW Patrol è proprio lì con SpongeBob per noi “.

Inoltre Robbins ha svelato una nuova enorme lista di programmazione, in cui sono incluse una nuova serie comica con protagonista la star dell’hip hop adolescente Lay Lay e due nuove serie animate.

Maria Bruna Moliterni

19 ⁄ 03 ⁄ 2021