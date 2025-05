Paul Mescal discute la mascolinità nel cinema contemporaneo durante il Festival di Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes per il film “The History of Sound“, Paul Mescal ha condiviso le sue riflessioni sulla rappresentazione della mascolinità nel cinema moderno. L’attore ha affermato che Hollywood sta progressivamente allontanandosi dall’immagine tradizionale del maschio alfa, aprendo la strada a nuove narrazioni più sfumate e complesse.

La trama di “The History of Sound”

“The History of Sound“, diretto da Oliver Hermanus, racconta una storia d’amore tra due musicisti, interpretati da Paul Mescal e Josh O’Connor. Ambientato nell’estate del 1919 nel New England, il film segue i protagonisti mentre si avventurano insieme per registrare canzoni folk dei loro compaesani. Questa narrazione non solo esplora il tema dell’amore tra uomini, ma si concentra anche sulle dinamiche relazionali e sulle esperienze condivise in un contesto storico specifico.

Mescal ha sottolineato che il film non cerca di definire o ridefinire la mascolinità, ma piuttosto offre una visione soggettiva del rapporto tra i due protagonisti, Lionel e David. “È sempre più mutevole”, ha dichiarato l’attore, evidenziando come le rappresentazioni nel cinema stiano evolvendo e adattandosi ai cambiamenti culturali e sociali.

I confronti con “Brokeback Mountain”

Durante la conferenza, Mescal ha espresso il suo disappunto riguardo ai confronti tra “The History of Sound” e “Brokeback Mountain“. Ha definito tali paragoni come “pigri e frustranti”, poiché molte recensioni, tra cui quella di Variety, hanno cercato di stabilire un legame tra i due film. “Personalmente non vedo alcun parallelismo con ‘Brokeback Mountain‘, a parte il fatto che abbiamo trascorso un po’ di tempo in una tenda”, ha commentato, suscitando le risate del pubblico presente.

L’attore ha riconosciuto la bellezza di “Brokeback Mountain“, ma ha chiarito che il suo film si concentra su un aspetto diverso: “Trovo questi paragoni relativamente pigri e frustranti, ma per la maggior parte penso che il rapporto che ho con il film nasca dal fatto che è una celebrazione dell’amore di questi uomini, non è una repressione della loro sessualità”.

Atmosfera sul set e aneddoti

Nonostante il tema profondo trattato nel film, Mescal ha descritto l’atmosfera sul set come rilassata e persino infantile. Ha condiviso che, insieme a Josh O’Connor, avevano sviluppato un’ottima intesa prima delle riprese, il che ha reso l’esperienza ancora più piacevole. “Mi sono sentito molto fortunato perché io e Josh ci conoscevamo già abbastanza bene, ma avevamo una tela su cui continuare a dipingere durante le riprese”, ha detto.

Un aneddoto divertente che Mescal ha condiviso riguarda la loro passione per le caramelle Jolly Ranchers, di cui affermava di mangiarne otto al giorno. Questo dettaglio ha contribuito a rendere l’atmosfera sul set ancora più leggera e divertente, dimostrando come, anche in un contesto di lavoro serio, ci sia sempre spazio per momenti di spensieratezza e amicizia.

