Paul Mescal dice la sua su “Il Gladiatore 2” e solleva questioni sull’allenamento degli attori

L’attore Paul Mescal ha recentemente condiviso alcuni pensieri riguardo al suo coinvolgimento nel film Il Gladiatore 2 durante un’intervista con Esquire. Nel film, Mescal interpreterà il personaggio di Lucio, il figlio di Lucilla (interpretata da Connie Nielsen). Durante l’intervista, ha risposto a una domanda riguardante la preparazione fisica necessaria per il suo ruolo nel film.

Tuttavia, Mescal ha espresso alcune opinioni critiche riguardo al modo in cui alcuni attori di Hollywood affrontano la preparazione fisica per i loro ruoli cinematografici. Ha sottolineato che, sebbene interpretare un gladiatore richieda di essere in forma e forte, film come “Il Gladiatore” sono diversi dai film sui supereroi, dove gran parte dell’impegno sembra essere concentrato sulla costruzione di una massa muscolare notevole. Mescal ha citato Russell Crowe, protagonista del primo “Il Gladiatore”, affermando che la sua forza fisica aveva senso per il personaggio che interpretava.

Ha poi sollevato il dibattito sull’importanza dell’aspetto fisico degli attori nei film, sottolineando che ci sono domande più interessanti da porre sul film rispetto a quanto fosse necessario mangiare in termini di calorie al giorno. Inoltre, ha espresso scetticismo riguardo alle affermazioni di alcuni attori che dichiarano di consumare un numero molto elevato di calorie al giorno per mantenere la loro forma fisica, sostenendo che molte di queste affermazioni potrebbero essere esagerate o non veritiere.

L’attore ha concluso l’intervista con commenti positivi sulla sua esperienza di allenamento per il film, sottolineando che sta lavorando con un allenatore che gli sta aiutando a ottenere risultati positivi.

“Il Gladiatore 2” vedrà Paul Mescal nel ruolo di Lucio, mentre la storia si svolge anni dopo gli eventi del primo film. Il resto del cast includerà attori del calibro di Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal. La riflessione di Mescal ha dato spazio a una discussione più ampia sull’approccio degli attori alla preparazione fisica per i ruoli cinematografici e ha portato alla luce l’importanza di una discussione più approfondita sulle sfide e le aspettative che gli attori affrontano nel mondo cinematografico.