Paul Haggis: il regista torna in libertà dopo le accuse di violenza sessuale

La 29enne, durante l’incidente probatorio, aveva confermato integralmente la versione già fornita il 15 giugno scorso agli agenti della Squadra mobile di Brindisi, quando ha raccontato di aver subìto violenze sessuali da parte del regista. Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero avvenuti a Ostuni, quando il regista vincitore di due premi Oscar si trovava nel comune pugliese per partecipare alla rassegna Allora Fest. Al termine della rassegna, il regista avrebbe condotto la donna all’aeroporto Papola Casale di Brindisi, abbandonandola in condizioni fisiche e psicologiche precarie, dopo aver abusato di lei per due giorni in un bed&breakfast.

Per l’avvocato Laforgia “è un risultato importante, che conferma la versione offerta sin dal primo momento da Haggis sulla spontaneità e volontarietà del rapporto intrattenuto con la denunciante e dimostra come il nostro sistema processuale sia in grado, in tempi brevi, di rimediare agli errori e restituire la libertà a chi ne ha diritto. Siamo certi – conclude – che in tempi altrettanto brevi sarà definitivamente acclarato che Haggis non ha commesso alcun reato ed è completamente innocente rispetto alle gravi accuse mosse nei suoi confronti”.

Mina Franza

5/07/2022