Paul Giamatti nel cast della seconda stagione di “30 Coins” di HBO Max

Paul Giamatti si è unito al cast di “30 Coins”, la serie horror di origine spagnola è stata presentata in anteprima su HBO Max nel 2020 ed è stata rinnovata per una seconda stagione a febbraio.

La seconda stagione in otto parti è ora in produzione in Spagna, Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, con una data di anteprima prevista per il 2023 su HBO Max in tutto il mondo e su HBO negli Stati Uniti.

Paul Giamatti interpreta un miliardario americano

La serie, creata da Álex de la Iglesia che dirige e scrive insieme a Jorge Guerricaechevarría, è incentrata su padre Vergara, un esorcista, pugile ed ex detenuto. Il padre viene esiliato dalla chiesa in una remota città della Spagna e legato a una serie di misteriosi eventi paranormali nel villaggio e con Paco. Insieme a quest’ultimo, sindaco della città, ed Elena, un’irrequieta veterinaria, vengono coinvolti in una cospirazione globale. Si tratta di una battaglia per il controllo delle “30 monete d’argento” pagate all’apostolo Giuda Iscariota per il tradimento di Gesù di Nazaret.

Nella seconda stagione: Giamatti interpreta Christian Barbrow, un miliardario americano della tecnologia e degli affari, guru della scienza, scrittore di romanzi di fantascienza e capo di una misteriosa confraternita che annovera tra i suoi membri l’élite mondiale. È l’ultimo distruttore, ma nessuno conosce le sue vere intenzioni.

Si unisce ai membri del cast di ritorno Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner e Eduard Fernández, e al collega esordiente della seconda stagione Najwa Nimri.

Come sappiamo della seconda stagione

La seconda stagione di “30 monete” fa seguito alla prima.

La maggior parte della gente di Pedraza ha perso la testa, confinata in un ospedale psichiatrico. Elena giace in un letto d’ospedale di Madrid in coma; Paco, sconvolto dal rimorso, cerca di prendersi cura di lei. Mentre l’orrore cresce intorno a loro, il nostro gruppo di eroi deve affrontare un nuovo nemico.

La serie è prodotta da Steve Matthews, Miguel Salvat e Antony Root per HBO Max. De la Iglesia e Carolina Bang sono EP del produttore Pokeepsie Films.

Fonte: Deadline Hollywood

Mina Franza

24/06/2022