Patrick Swayze: i maltrattamenti della moglie durante la malattia

Patrick Swayze è stato un attore molto amato dal pubblico internazionale, grazie alle sue prove in pellicole davvero celebri, come “Dirty Dancing“, o “Ghost” al fianco di Demi Moore.

All’età di 57 anni, però, è venuto a mancare a causa di un tumore al pancreas che lo ha colpito quando aveva solamente 56 anni, nel 2008, e che nel giro di circa 2 anni lo ha spento completamente.

Negli ultimi tempi sta tornando a far parlare la triste storia dei maltrattamenti che avrebbe subito dalla moglie, nel periodo di malattia.

Patrick Swayze e i retroscena con la moglie

La storia è di per sé molto cruda e spossante, ma in pochi sanno che questo male interno non è stato l’unico vero dolore che Patrick Swayze ha dovuto sopportare negli ultimi periodi di vita, forse neppure il più grande.

La storia della malattia dell’attore ha fatto il giro del mondo, sopratutto per alcuni scoop che lo inclusero, per esempio quello sul fatto che non avesse voluto ricevere le cure, cosa che è stato poi lui stesso costretto a smentire. Dopo il giorno della sua tragica morte, però, sono uscite fuori dalla bocca della sua cameriera delle raccapriccianti storie.

Sembrerebbe infatti che la donna, la quale si trovava all’interno della casa dell’attore, ha affermato che la moglie dell’uomo, tale Lisa Niemi, durante la malattia lo ha ripetutamente maltrattato. Si parla di momenti di violenza sia fisica che psicologica, che non si sono fermati nemmeno di fronte al violento dimagrimento dell’attore (che era arrivato a pesare circa 50 kg) e ai momenti di forte sconforto. Secondo altre fonti, l’ira della donna era dovuta anche dal suo abuso per l’alcol. Stando al racconto sembrerebbe che l’unica persona che sia rimasta al fianco all’uomo per tutto il tempo, aiutandolo a superare i dolori, sia stato suo fratello Don.

La moglie dell’attore si è poi risposata a 5 anni dalla morte del compianto Patrick.