Pasta fredda: la ricetta estiva di Antonella Clerici per un piatto fresco e gustoso

Con l’arrivo della stagione estiva, la cucina italiana si trasforma, abbandonando piatti caldi e pesanti per dare spazio a preparazioni fresche e leggere. Tra queste, la pasta fredda emerge come una delle scelte più apprezzate, grazie alla sua versatilità e alla facilità di preparazione. Antonella Clerici, nota conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha recentemente condiviso una ricetta semplice e deliziosa che promette di conquistare il palato di tutti. Scopriamo insieme come realizzare questo piatto che rappresenta perfettamente l’estate.

La pasta fredda: un piatto estivo per ogni occasione

Quando le temperature salgono, la voglia di piatti caldi diminuisce, e la pasta fredda diventa una scelta ideale per pranzi veloci o cene tra amici. Questo piatto non solo è leggero e rinfrescante, ma si presta anche a numerose varianti, permettendo di utilizzare ingredienti freschi e di stagione. La ricetta proposta da Antonella Clerici è perfetta per chi desidera un pasto gustoso senza passare ore ai fornelli. Grazie alla sua semplicità, può essere preparata in anticipo e conservata in frigorifero, rendendola ideale anche per un pranzo in ufficio o un picnic all’aperto.

La pasta fredda è un’opzione che si adatta a diverse occasioni: dalle cene estive con amici, ai pranzi in famiglia, fino ai buffet per eventi speciali. La possibilità di personalizzare la ricetta con ingredienti a piacere la rende ancora più interessante. Che si tratti di verdure grigliate, formaggi freschi o erbe aromatiche, ogni variante può dare vita a un piatto unico e originale. Inoltre, la preparazione è rapida e non richiede particolari abilità culinarie, rendendola accessibile a tutti.

La ricetta di Antonella Clerici: farfalle con melanzane, pomodorini e mozzarella

Nel corso di una puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha presentato una ricetta di pasta fredda che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta di un piatto a base di farfalle, melanzane grigliate, pomodorini e mozzarella, con un tocco di basilico fresco. Gli ingredienti necessari per preparare questa delizia sono: 300 g di farfalle, 150 g di pomodorini, 1 melanzana, 1 mozzarella, un mazzetto di basilico fresco, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione inizia con la cottura della pasta, che deve essere lessata in abbondante acqua salata e scolata al dente. Una volta scolata, è consigliabile stendere la pasta su una teglia con un filo d’olio e un pizzico di sale, per evitare che si attacchi mentre si raffredda. Nel frattempo, si procede a grigliare la melanzana, tagliata a rondelle sottili, su una piastra ben calda. Una volta cotta, la melanzana va tagliata a pezzetti, pronta per essere unita agli altri ingredienti.

Per chi desidera variare, è possibile sostituire le melanzane con zucchine o peperoni grigliati, che aggiungono un sapore dolce e una nota di colore al piatto. Se si preferisce un gusto più intenso, si può optare per la frittura delle verdure anziché la grigliatura. Per completare il piatto, Antonella suggerisce di preparare un olio aromatizzato al basilico, frullando alcune foglie di basilico con olio extravergine d’oliva. Infine, in una ciotola capiente, si uniscono le melanzane, i pomodorini tagliati a pezzetti, la mozzarella sbriciolata e la pasta fredda, il tutto condito con l’olio al basilico. Una mescolata veloce e il piatto è pronto per essere servito, pronto a deliziare i commensali con i suoi sapori freschi e avvolgenti.

