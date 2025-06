Passi avanti nel settore cinematografico: decreti correttivi e dialogo con il Ministero della cultura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il settore cinematografico italiano ha recentemente vissuto un momento cruciale con l’incontro tra il Ministero della cultura e i rappresentanti delle maestranze. La pubblicazione dei decreti correttivi rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di problematiche che hanno afflitto il settore, in particolare riguardo alla questione della tax credit. Dario Indelicato, fondatore del comitato “Siamo ai titoli di coda“, ha condiviso dettagli importanti sull’evoluzione della situazione durante l’evento “The Art of Italian Cinematography and Beyond“, tenutosi a Roma il 7 giugno 2025.

La questione della tax credit e le modifiche necessarie

Nel mese precedente all’incontro, Dario Indelicato aveva espresso preoccupazione riguardo alle modifiche apportate alla Legge sulla tax credit, che avevano escluso numerose società dalla possibilità di richiedere fondi pubblici. Queste modifiche, volute dall’allora Ministro Gennaro Sangiuliano, avevano generato un clima di incertezza e paura tra i lavoratori del settore, che si erano trovati in una situazione di stallo da giugno 2023. La questione è diventata ancora più complessa a causa del dibattito politico che ha spesso distolto l’attenzione dai reali problemi del settore.

La conversazione con Indelicato è avvenuta in un contesto delicato, subito dopo la richiesta di un incontro urgente con il Ministro Alessandro Giuli per discutere la situazione. L’incontro, svoltosi il 6 giugno, ha portato a risultati tangibili, con la pubblicazione dei decreti correttivi che mirano a risolvere le problematiche precedenti e a garantire un pluralismo produttivo.

L’incontro e le reazioni di Dario Indelicato

Durante l’evento “The Art of Italian Cinematography and Beyond“, Dario Indelicato ha risposto a una domanda diretta sullo stato d’animo del comitato. Con sincerità, ha dichiarato che nonostante i progressi, non c’era motivo di festeggiare. Ha sottolineato che, sebbene ci sia stato un cambiamento significativo, il dialogo deve continuare e i problemi non possono essere risolti con un semplice incontro. Indelicato ha descritto la situazione come una battaglia, evidenziando che il lavoro del comitato è tutt’altro che concluso.

Il giorno stesso dell’incontro, sono stati pubblicati i decreti correttivi che affrontano le “storture precedenti” e accolgono le richieste del comitato. È emerso che il governo ha interesse a ridurre le tensioni tra le parti, specialmente dopo le polemiche seguite alla cerimonia dei David di Donatello. L’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave del settore, tra cui il Ministro Giuli, il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e rappresentanti di importanti produzioni cinematografiche.

Dettagli dei decreti correttivi e impatti previsti

Le correzioni apportate dai decreti includono l’assunzione di personale aggiuntivo per la Direzione Cinema, misure di trasparenza per garantire una tracciabilità delle spese di produzione e l’obbligo di reinvestimento per le imprese che ricevono fondi. Queste misure mirano a sostenere progetti considerati “difficili“, come cortometraggi e opere prime, che spesso faticano a ricevere finanziamenti autonomi.

Inoltre, per i lavoratori del settore, è previsto il recupero dei contributi per il 2024 e il 2025, insieme a un bonus e a una revisione dei parametri per le giornate lavorative. I decreti introducono anche controlli più rigorosi per l’accesso ai contributi, una richiesta fondamentale del comitato “Siamo ai titoli di coda“. Questi cambiamenti sono stati considerati necessari per garantire una gestione più equa e trasparente delle risorse.

Prospettive future e necessità di vigilanza

Nonostante i progressi, il futuro del settore cinematografico italiano rimane incerto. Indelicato ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di continuare a monitorare le azioni del governo. Ha affermato che, sebbene ci sia un dialogo più costruttivo, è fondamentale che le promesse vengano concretizzate. La creazione di un osservatorio per monitorare l’andamento del settore è vista come una necessità per garantire che i numeri reali dell’indotto vengano riconosciuti e analizzati.

In aggiunta, le sfide non si limitano alla gestione interna, ma includono anche il calo degli investimenti internazionali e la diminuzione delle risorse del ministero. La necessità di trovare un equilibrio sostenibile che supporti sia le produzioni autoriali che le piccole e medie imprese è diventata una priorità. La situazione richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire un futuro prospero e sostenibile per il cinema italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!