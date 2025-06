Paris Hilton e la sua vacanza da sogno in Sardegna: lusso e famiglia al mare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate 2025 vede Paris Hilton scegliere l’Italia come meta per le sue vacanze estive. La celebre ereditiera e imprenditrice, insieme alla sua famiglia, sta trascorrendo momenti indimenticabili in Sardegna, circondata da paesaggi mozzafiato e da un’atmosfera di lusso. Le immagini condivise sui social mostrano la bellezza della località e il suo stile inconfondibile, rendendo questa vacanza un evento da seguire.

Un soggiorno esclusivo in Sardegna

Paris Hilton, 44 anni, ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in Sardegna, una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. In compagnia del marito Carter Reum e dei loro due figli, Phoenix Barron e London Marilyn, rispettivamente di due anni e 19 mesi, la famiglia sta vivendo un’esperienza da sogno a bordo di uno yacht di lusso. La scelta della Sardegna non è casuale: l’isola è famosa per le sue acque cristalline, le spiagge incantevoli e un’atmosfera di esclusività che attira celebrià da tutto il mondo.

Le immagini che Paris ha condiviso sui suoi profili social rivelano momenti di pura gioia familiare, con la madre che sfoggia outfit firmati anche in mare. Le foto la ritraggono mentre tiene in braccio i suoi bambini sul bordo della barca, un’immagine che trasmette amore e affetto. La combinazione di bellezza naturale e lusso rende questa vacanza un’esperienza unica, perfetta per una famiglia che ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi.

Attività in famiglia e momenti di relax

Oltre a godere del sole e del mare, Paris e Carter hanno trovato il tempo per esplorare i fondali marini sardi attraverso immersioni subacquee. Questa attività non solo offre un’opportunità di avventura, ma permette anche di avvicinarsi alla bellezza della vita marina, un’esperienza educativa e divertente per i bambini. Le immersioni sono un modo per scoprire la fauna e la flora sottomarina, rendendo la vacanza non solo un momento di svago, ma anche di apprendimento.

In un video condiviso sui social, Paris mostra un momento di colazione con i suoi figli, intrattenendoli con un gioco creativo: una buccia di banana tagliata a forma di calamaro. Questo gesto semplice ma affettuoso evidenzia l’attenzione e la cura che Paris dedica alla sua famiglia, rendendo ogni momento speciale. I bambini, accolti tramite maternità surrogata, sembrano divertirsi e apprezzare ogni attimo di questa esperienza italiana.

Un’estate all’insegna del glamour

La presenza di Paris Hilton in Sardegna non passa inosservata. La sua fama e il suo stile di vita lussuoso attirano l’attenzione dei media e dei fan. Anche in vacanza, l’ereditiera dimostra di avere un occhio attento per la moda, indossando outfit griffati che riflettono la sua personalità. Ogni scatto condiviso sui social è un mix di eleganza e divertimento, mostrando come anche in un contesto informale come una vacanza in famiglia, Paris riesca a mantenere il suo inconfondibile stile.

La Sardegna, con le sue meraviglie naturali e le sue tradizioni, offre il palcoscenico ideale per una vacanza di lusso. La scelta di questa meta da parte di Paris Hilton sottolinea l’attrattiva dell’isola per le celebrità e il suo status di destinazione di alta classe. Con il sole, il mare e la famiglia al centro di questa esperienza, Paris sta vivendo un’estate che rimarrà nel cuore di tutti i membri della sua famiglia.

