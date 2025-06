Charlize Theron e il mullet: il taglio di capelli che ha fatto piangere sua figlia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Charlize Theron, celebre attrice e vincitrice di un premio Oscar, ha recentemente condiviso un aneddoto divertente e toccante riguardante il suo nuovo taglio di capelli, un mullet, che ha suscitato una reazione inaspettata da parte delle sue figlie. Durante un’apparizione al programma “Late Night with Seth Meyers“, l’attrice ha raccontato come il suo look audace abbia creato un momento di crisi familiare, rivelando le dinamiche tra madre e figlie e il contrasto tra le aspettative di bellezza tradizionali e le scelte personali.

La reazione delle figlie di Charlize Theron

Nel corso della chiacchierata con Seth Meyers, Charlize ha rivelato che le sue due figlie, Jackson di 11 anni e August di 7, hanno avuto una reazione piuttosto drammatica al suo nuovo look. L’attrice ha spiegato che le sue bambine sono molto femminili e desiderano che la madre si presenti in modo tradizionale, come una “principessa“. Questo desiderio ha portato a un momento di grande sorpresa e confusione quando le piccole hanno visto il mullet di Charlize. “Quando sono tornate da scuola e mi hanno vista, una di loro ha iniziato a piangere a dirotto”, ha raccontato l’attrice, descrivendo la scena in modo vivido.

Charlize ha sottolineato come, nonostante il suo amore per i look audaci e maschili, le sue figlie tendano a preferire un’immagine più convenzionale. “Quando partecipo a eventi scolastici, mi chiedono sempre di indossare un vestito”, ha aggiunto, evidenziando il contrasto tra le sue scelte stilistiche e le aspettative delle sue bambine.

L’intervento di conforto di Charlize

Di fronte alla crisi emotiva scatenata dal suo nuovo taglio, Charlize Theron ha sentito la necessità di rassicurare le sue figlie. “Ho dovuto sedermi con loro e spiegare che possiamo essere chi vogliamo essere. E ora la mamma ha scelto di avere un mullet“, ha detto. Nonostante i suoi sforzi per confortarle, la reazione di una delle bambine è stata chiara: “Continua a non piacermi”, ha dichiarato, dimostrando che il cambiamento di look della madre non era affatto gradito.

L’attrice ha ammesso che anche per lei il mullet è stato uno shock. “Ci ho messo un po’ a farmene una ragione”, ha confessato. Ha spiegato che il mullet è un taglio che richiede particolare attenzione e precisione, a differenza di altri stili che possono essere più flessibili. “Con un mullet non si può sbagliare”, ha aggiunto, sottolineando la difficoltà di mantenere un look così distintivo.

Cosa aspettarsi da “The Old Guard 2”

Il mullet di Charlize Theron non è solo un tema di discussione familiare, ma è anche parte del suo ruolo nel film “The Old Guard 2“. In questo sequel, l’attrice riprende il suo personaggio, Andy, che insieme alla sua squadra di guerrieri immortali affronta nuove sfide. La trama si sviluppa attorno a una misteriosa minaccia che mette a rischio tutto ciò per cui hanno lottato per secoli. Mentre Booker, interpretato da Matthias Schoenaerts, è ancora in esilio, Andy deve confrontarsi con la sua mortalità e con le conseguenze delle sue scelte.

Il film, diretto da Victoria Mahoney e basato sulla graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernandez, promette di essere un’avventura intensa e coinvolgente. La squadra di Andy, composta da Nile , Joe , Nicky e James Copley , si unisce a Tuah , un vecchio amico, per svelare il mistero dell’immortalità. “The Old Guard 2” sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 2 luglio, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi nuovamente nel mondo di questi guerrieri senza tempo.

