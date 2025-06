Helena Prestes: la modella brasiliana conquista il mondo della moda dopo il Grande Fratello

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, sta vivendo un periodo di grande successo e visibilità. La modella brasiliana ha saputo capitalizzare la sua esperienza televisiva, lanciandosi in una serie di collaborazioni e progetti che la vedono protagonista nel panorama della moda. Recentemente, ha trascorso del tempo in Sardegna per conoscere la famiglia del fidanzato Javier Martinez, prima di tornare a Milano per le riprese della nuova stagione di Celebrity Chef con Alessandro Borghese. Ma le novità non finiscono qui: Helena ha anche intrapreso un viaggio verso Zurigo, dove è stata scelta come volto della nuova collezione autunno-inverno di Primadonna.

Un viaggio a Zurigo per una nuova campagna pubblicitaria

Helena Prestes ha recentemente volato a Zurigo per partecipare a una campagna pubblicitaria di grande rilevanza. La modella, che ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione al reality show, ha dimostrato di avere un forte appeal nel settore della moda. Durante il suo soggiorno in Svizzera, Helena è stata avvistata sul set mentre si preparava per un servizio fotografico dedicato alla nuova collezione di Primadonna, un noto brand italiano. Le sue storie su Instagram mostrano la sua energia e la sua passione per il lavoro, mentre si muove con disinvoltura tra le luci e le attrezzature del set.

Questa campagna pubblicitaria rappresenta un ulteriore passo nella carriera di Helena, che continua a espandere il suo raggio d’azione nel mondo della moda. La scelta di Primadonna di puntare su di lei come volto della nuova collezione è un chiaro segnale del suo crescente successo e della sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico e dei brand.

Nuove sfide e collaborazioni nel mondo del kitesurf

Oltre alla sua attività nel settore della moda, Helena Prestes ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con un brand di attrezzature per il kitesurf. Il 26 giugno, ha condiviso la notizia con i suoi follower, esprimendo la sua voglia di affrontare nuove sfide. Helena ha dichiarato: “Avevo bisogno di una nuova sfida e il kitesurf ha portato lo stile di vita selvaggio e libero che ho sempre desiderato.” Questa affermazione mette in luce non solo la sua passione per gli sport acquatici, ma anche il suo desiderio di esplorare nuove opportunità professionali.

La modella ha saputo sfruttare la sua visibilità per diversificare la sua carriera, dimostrando di essere molto più di un semplice volto noto. La sua determinazione e il suo spirito avventuroso la portano a intraprendere progetti che la avvicinano a uno stile di vita attivo e dinamico, in linea con la sua personalità.

Il percorso di Helena Prestes dopo il Grande Fratello

L’esperienza di Helena Prestes all’interno del Grande Fratello ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita. Da quel momento, la modella ha saputo costruire una carriera solida, approfittando delle opportunità che le si sono presentate. La sua capacità di adattarsi e di reinventarsi è evidente nel modo in cui ha affrontato il suo percorso professionale. Oggi, è una figura molto richiesta nel mondo della moda e della pubblicità, con una crescente presenza sui social media che le consente di interagire direttamente con i suoi fan.

Helena ha dimostrato di avere una visione chiara del suo futuro e delle sue aspirazioni, utilizzando la sua notorietà per esplorare nuove strade e progetti. La sua storia è un esempio di come sia possibile trasformare un’esperienza televisiva in una carriera di successo, grazie a impegno, creatività e una buona dose di audacia.

