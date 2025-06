Venezia si prepara a ospitare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cinque giorni di festeggiamenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’atmosfera a Venezia è carica di attesa per il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, scrittrice, pilota e filantropa. I festeggiamenti, che si protrarranno per cinque giorni, hanno già attirato l’attenzione dei media e del pubblico, non solo per il prestigio dei protagonisti, ma anche per la scelta di una delle città più belle del mondo come cornice per questo evento esclusivo. La cerimonia si svolgerà il 27 giugno e prevede una serie di eventi che promettono di essere memorabili.

L’arrivo degli ospiti e l’atmosfera di festa

Negli ultimi giorni, Venezia ha visto l’arrivo di numerosi ospiti di fama internazionale, tutti pronti a partecipare a questo matrimonio da sogno. I jet privati atterrano all’aeroporto “Marco Polo“, portando con sé circa 250 invitati, ognuno con bagagli stracolmi di abiti eleganti. Tra i primi a farsi notare c’è Ivanka Trump, immortalata insieme alla sua famiglia. Ma non saranno gli unici volti noti: si attende anche la presenza di celebrità come Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e Orlando Bloom, che si è presentato da solo dopo le recenti voci sulla sua relazione con Katy Perry.

I festeggiamenti si svolgeranno in diverse location esclusive, con base all’Aman Venice, un hotel di lusso affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l’occasione. Altri alberghi di prestigio, come il Gritti Palace, il Danieli, il Belmond Hotel Cipriani e il The St. Regis Venice, ospiteranno i numerosi invitati, creando un’atmosfera di festa che ricorda un festival esclusivo piuttosto che un semplice matrimonio.

Il programma delle celebrazioni

Il primo evento significativo si è già svolto: una cena intima presso il ristorante di Diane von Furstenberg, amica della coppia. Le voci di corridoio suggeriscono che una delle prime feste per gli invitati avrà luogo a Villa Baslini, sull’isoletta di San Giovanni Evangelista. Qui, nel maestoso giardino dotato di piscina, si prevede un pigiama party con tanto di schiuma party, dove gli ospiti sono stati invitati a indossare il loro abbigliamento da notte più elegante.

La cerimonia di nozze, attesa con grande entusiasmo, si svolgerà venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco. Questa location è stata scelta per la sua bellezza architettonica e per garantire la privacy della coppia. Il cantante Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, è atteso come ospite speciale della serata, che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il panorama di piazza San Marco.

Sicurezza e privacy: misure straordinarie per un evento esclusivo

Per garantire la massima sicurezza durante l’evento, l’isola di San Giorgio Maggiore sarà blindata. Sono previsti accessi contingentati e vigilanza privata, con bodyguard dislocati strategicamente tra le siepi per garantire la sicurezza degli ospiti. Gli invitati avranno l’opportunità di visitare i chiostri storici che ospitano la Fondazione Cini, prima di dirigersi verso il Teatro Verde, un anfiteatro all’aperto capace di accogliere circa 1.500 spettatori, dove Jeff Bezos e Lauren Sanchez si scambieranno le promesse.

La grande festa all’Arsenale e l’attesissima esibizione

Il culmine dei festeggiamenti è previsto per sabato 28 giugno, quando avrà luogo il ballo di gala all’Arsenale di Venezia, nell’area delle Tese. Questa location è stata scelta per la sua posizione strategica e per la difficoltà di accesso, rendendola ideale per un evento di tale portata. Si vocifera che l’attesissima esibizione di Lady Gaga sia in programma, anche se il suo nome non è ancora confermato. Alcuni rumor suggeriscono che anche Beyoncé potrebbe fare un’apparizione a sorpresa, rendendo la serata ancora più memorabile.

Con un programma così ricco e affascinante, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preannuncia come uno degli eventi più chiacchierati e seguiti dell’anno, attirando l’attenzione di media e fan in tutto il mondo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!