Parasite di Bong Joon-ho eletto miglior film del 21° secolo dal New York Times

Il film “Parasite“, diretto dal regista sudcoreano Bong Joon-ho, ha ricevuto un riconoscimento di grande prestigio: è stato scelto come il miglior film del 21° secolo in una classifica stilata dal New York Times. Questo risultato non solo evidenzia l’impatto culturale del film, ma sottolinea anche l’importanza del cinema contemporaneo e la sua capacità di affrontare temi sociali complessi.

Il sondaggio del New York Times

Per redigere la lista dei 100 migliori film del 21° secolo, il New York Times ha condotto un ampio sondaggio coinvolgendo una varietà di professionisti del settore cinematografico, tra cui registi, attori e critici. Questo approccio ha permesso di raccogliere opinioni diverse e di creare una classifica che riflette le tendenze e le innovazioni del cinema moderno. La selezione include opere di vario genere, spaziando da film autoriali a produzioni più commerciali, con una forte presenza di titoli recenti che hanno segnato il panorama cinematografico degli ultimi anni.

I registi più rappresentativi

Nella classifica, il regista Christopher Nolan si distingue per aver inserito ben cinque dei suoi film tra i primi cento, dimostrando la sua influenza e il suo successo nel panorama cinematografico contemporaneo. Altri registi di spicco, come Alfonso Cuarón, i fratelli Coen e Paul Thomas Anderson, hanno ciascuno quattro film nella lista, mentre Quentin Tarantino e David Fincher ne hanno tre. Questa distribuzione evidenzia non solo la varietà di stili e approcci narrativi, ma anche l’eterogeneità delle opere che hanno caratterizzato il cinema del nuovo millennio.

Le assenze che fanno discutere

Nonostante la ricchezza della classifica, alcune assenze hanno suscitato dibattiti tra gli appassionati di cinema. Film acclamati come “Dogville“, “La La Land“, “Dunkirk” e “Burning” non sono stati inclusi nella top 100, lasciando molti a interrogarsi su quali criteri siano stati utilizzati per la selezione. La mancanza di questi titoli, che hanno avuto un impatto significativo sia a livello critico che commerciale, ha sollevato interrogativi sull’equilibrio tra opere più recenti e classici moderni nella valutazione complessiva del cinema del 21° secolo.

Partecipazione di registi di fama

Il sondaggio ha visto la partecipazione di nomi di grande rilievo nel panorama cinematografico, come Edgar Wright, i fratelli Safdie, Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Robert Eggers, Luca Guadagnino, Barry Jenkins, Sean Baker, Nuri Bilge Ceylan, Lee Chang-dong, Cristian Mungiu e Joachim Trier. La varietà di voci coinvolte ha contribuito a creare una classifica che non solo rappresenta il gusto del pubblico, ma anche le opinioni di esperti che hanno dedicato la loro vita al cinema.

Il riconoscimento di “Parasite” come miglior film del 21° secolo non è solo un tributo a Bong Joon-ho, ma anche un segnale dell’evoluzione del cinema globale, capace di affrontare temi universali attraverso storie locali. La lista completa dei migliori film del 21° secolo, stilata dal New York Times, offre uno spaccato interessante delle opere che hanno segnato questo periodo, invitando a riflessioni sul futuro del cinema e sulle sue potenzialità.

