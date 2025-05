Papa Leone XIV: L’intronizzazione del primo pontefice americano in diretta su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, Rai 1 trasmetterà un evento di grande rilevanza per la Chiesa cattolica: lo ‘Speciale Porta a Porta’, condotto da Bruno Vespa. L’argomento centrale sarà l’intronizzazione di Papa Leone XIV, il primo pontefice di origine americana nella storia della Chiesa. Questo momento solenne rappresenta un passo significativo per la comunità cattolica, e il programma andrà in onda alle 21.30, offrendo approfondimenti sul significato di questa elezione storica.

Chi è Papa Leone XIV

Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV giovedì 8 maggio 2025. La sua carriera ecclesiastica è caratterizzata da un forte impegno missionario, avendo trascorso oltre dieci anni in Perù. Durante questo periodo, ha ricoperto ruoli di leadership all’interno dell’Ordine degli Agostiniani, servendo come priore e successivamente come vescovo nella diocesi di Chiclayo. La sua nomina a Papa segna un momento di grande importanza, non solo per la sua origine americana, ma anche per il richiamo alla dottrina sociale della Chiesa che il suo nome rappresenta.

Nel 2023, Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Questi incarichi hanno conferito a Prevost un ruolo cruciale nella selezione dei vescovi a livello globale. La sua elevazione a cardinale, avvenuta nel settembre 2023, ha ulteriormente consolidato la sua posizione all’interno della gerarchia ecclesiastica, assumendo il titolo di Cardinale Vescovo di Albano.

L’elezione di Leone XIV è stata rapida, avvenuta al quarto scrutinio, rendendola una delle più brevi degli ultimi 150 anni. L’ultimo pontefice eletto in modo così rapido è stato Benedetto XVI nel 2005. Questo aspetto evidenzia l’ampio consenso che Prevost ha ottenuto tra i cardinali, riflettendo la fiducia riposta in lui per guidare la Chiesa in un periodo di sfide e cambiamenti.

Il percorso accademico e professionale di Leone XIV

La formazione di Papa Leone XIV è stata solida e diversificata. Ha conseguito una laurea in Matematica presso la Villanova University nel 1977, per poi proseguire gli studi con un Master in Teologia alla Catholic Theological Union di Chicago. Successivamente, ha ottenuto una licenza e un dottorato in diritto canonico presso il Pontificio Collegio San Tommaso d’Aquino a Roma, con una tesi focalizzata sul ruolo del priore locale nell’Ordine di Sant’Agostino.

La sua carriera ecclesiastica è stata caratterizzata da numerosi incarichi di rilievo. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1982, Prevost ha intrapreso un’importante missione in Perù nel 1985, dove ha servito come cancelliere della Prelatura Territoriale di Chulucanas. Negli anni successivi, ha ricoperto vari ruoli, tra cui responsabile vocazionale e direttore delle missioni della Provincia agostiniana di Chicago, prima di tornare in Perù per dirigere il seminario agostiniano di Trujillo.

Nel 1999, Prevost è tornato negli Stati Uniti, dove è stato eletto priore provinciale della provincia ‘Mother of Good Counsel’ dell’arcidiocesi di Chicago. Dopo un periodo di due anni e mezzo, è stato eletto priore generale dell’Ordine Agostiniano, carica che ha mantenuto fino al 2013. Nel 2014, Papa Francesco lo ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo, e l’anno successivo è diventato vescovo. Durante il suo episcopato, ha avuto un ruolo attivo nella Conferenza Episcopale Peruviana, contribuendo a garantire stabilità durante le crisi politiche del paese.

Il ruolo di Papa Leone XIV nella Chiesa cattolica

L’elezione di Papa Leone XIV rappresenta un cambiamento significativo per la Chiesa cattolica, non solo per la sua origine americana, ma anche per il suo approccio alla leadership ecclesiastica. La sua esperienza come missionario e vescovo in Perù lo ha reso consapevole delle sfide e delle opportunità che la Chiesa affronta in un contesto globale. La sua nomina a Prefetto del Dicastero per i Vescovi ha dimostrato la sua capacità di gestire questioni complesse e di lavorare per il bene della Chiesa.

Durante il suo mandato, Papa Leone XIV dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la necessità di rinnovare l’impegno della Chiesa verso la giustizia sociale e il dialogo interreligioso. La sua formazione accademica e la sua esperienza pratica lo pongono in una posizione privilegiata per affrontare queste questioni. La scelta del nome Leone XIV, che richiama la dottrina sociale della Chiesa, suggerisce un’intenzione di promuovere valori di solidarietà e giustizia.

La diretta di questa sera su Rai 1 offrirà un’opportunità unica per seguire da vicino questo momento storico e comprendere le implicazioni dell’elezione di Papa Leone XIV per la comunità cattolica e per il mondo intero.

