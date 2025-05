Paolo Bonolis rivela novità sul suo futuro professionale e una possibile collaborazione con Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo italiano, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo al suo futuro professionale e a una trattativa legata al suo celebre quiz show “Avanti un altro!“. Intercettato da cronisti a Roma, Bonolis ha parlato di un incontro avuto con Stefano De Martino, rivelando che in passato aveva pensato di affidargli la conduzione del programma in onda su Canale 5. Tuttavia, De Martino ha scelto di proseguire la sua carriera in Rai, dove attualmente è al timone di “Affari Tuoi“, un programma che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti.

La proposta a Stefano De Martino

Durante l’intervista, Bonolis ha spiegato che in un momento precedente aveva contattato De Martino per proporgli di condurre “Avanti un altro!“. Nonostante l’interesse iniziale, il giovane conduttore ha declinato l’offerta, preferendo concentrarsi sulla sua carriera in Rai. Bonolis ha elogiato De Martino, affermando: “Ha avuto e sta avendo una carriera splendida. E andrà sempre meglio, è proprio un bravo ragazzo“. Questo riconoscimento da parte di Bonolis non è una novità; il conduttore ha già espresso in passato la sua stima per De Martino, ex allievo di “Amici di Maria De Filippi“.

Collaborazione con Maria De Filippi

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista riguarda una possibile collaborazione tra Bonolis e Maria De Filippi. Quando gli è stato chiesto come mai i suoi programmi e quelli della De Filippi abbiano un’impronta così originale, Bonolis ha risposto in modo scanzonato: “E chi se lo spiega? Io non me lo spiego. Faccio questo lavoro, come si dice a Roma ‘finché dura fa verdura’ e siamo tutti contenti“. Questa affermazione ha aperto la strada a speculazioni su un imminente progetto comune.

Bonolis ha rivelato di essere in procinto di lavorare con Maria De Filippi, affermando: “Ora credo anche di lavorare con Maria. Tra poco. E sarà piacevole“. Questa dichiarazione sembra confermare le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti, secondo cui De Filippi avrebbe coinvolto Bonolis nella giuria di “Tu sì que vales“, talent show che tornerà in onda a settembre in prima serata su Canale 5.

Possibili cambiamenti nel cast di “Tu sì que vales”

Con l’imminente ritorno di “Tu sì que vales“, si apre la questione su chi potrebbe sostituire Bonolis nella giuria. Tra i nomi circolati ci sono Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Le voci suggeriscono che Scotti potrebbe essere il candidato più probabile a lasciare il programma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. D’altra parte, un addio di Zerbi sembra difficile, mentre non si può escludere che sia Littizzetto a lasciare il suo posto.

La situazione rimane incerta, ma le dichiarazioni di Bonolis hanno certamente acceso l’interesse dei fan e degli appassionati di televisione, che attendono con curiosità gli sviluppi futuri.

