Paolo Bonolis racconta il suo legame con Sonia Bruganelli e il rapporto con Luca Laurenti a Verissimo

Nella puntata di oggi, domenica 20 aprile, il programma “Verissimo” presenterà una delle interviste più attese della stagione, quella di Paolo Bonolis. Il noto conduttore televisivo ha rilasciato l’intervista il 19 gennaio, in cui ha affrontato vari aspetti della sua vita personale e professionale. Tra i temi trattati, spicca il rapporto con l’ex moglie Sonia Bruganelli, con la quale ha condiviso 25 anni di vita e tre figli: Silvia, Davide e Adele. Questo incontro offre uno spaccato interessante della vita di Bonolis, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha sempre cercato di proteggere la propria vita privata, e l’intervista a “Verissimo” non ha fatto eccezione. Quando Silvia Toffanin ha cercato di approfondire il tema della sua separazione da Sonia Bruganelli, Bonolis ha risposto con un tono scherzoso, dicendo: “Dovevamo parlare di Avanti un altro“. Questo commento ha messo in evidenza la sua volontà di non entrare nei dettagli della sua vita sentimentale, preferendo mantenere il focus su questioni professionali.

Nonostante la separazione avvenuta nel 2023, Bonolis ha dimostrato di voler mantenere un buon rapporto con l’ex moglie. Sonia Bruganelli, attualmente impegnata con Angelo Madonia, ha recentemente partecipato a “Ballando con le stelle“. In un gesto di supporto, Bonolis ha pubblicato un post su Instagram in cui si schierava dalla sua parte, difendendola dalle critiche ricevute durante il programma. La sua dichiarazione, “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato”, evidenzia come, nonostante le scelte personali, il legame genitoriale rimanga forte e significativo.

L’importanza della famiglia

Durante l’intervista, Bonolis ha sottolineato l’importanza della famiglia, affermando che i figli e il legame con loro sono le sue priorità. Ha dichiarato: “È necessario farlo, è importante. È difficile, ma va fatto”. Queste parole mettono in luce il suo impegno nel preservare l’unità familiare, nonostante le sfide che la vita possa presentare. Il conduttore ha condiviso un momento toccante, mostrando una foto di famiglia in cui erano presenti i figli e Sonia Bruganelli, un chiaro segno di come, nonostante le difficoltà, il legame tra di loro rimanga forte.

Bonolis ha anche parlato dell’importanza di proteggere la famiglia da polemiche esterne, sottolineando come il rispetto e l’amore per i propri cari debbano sempre prevalere. Questo approccio riflette una visione matura e consapevole della vita, in cui le scelte personali non devono compromettere i legami familiari.

Il legame con Luca Laurenti

Un altro aspetto significativo dell’intervista è stato il racconto del rapporto di Bonolis con l’amico e collega Luca Laurenti. Il conduttore ha descritto Laurenti come un fratello, evidenziando la profonda amicizia che li unisce. “A Luca voglio profondamente bene, è come un fratello”, ha affermato Bonolis, rivelando che la loro chimica non è stata immediata, ma si è sviluppata nel tempo. Questo legame professionale e personale ha contribuito a creare uno dei duo più amati della televisione italiana.

La loro collaborazione ha portato alla realizzazione di programmi di successo, e Bonolis ha espresso la sua soddisfazione nel lavorare con Laurenti, affermando di trovarsi “benissimo” con lui. Questo rapporto di fiducia e affetto è evidente anche nel modo in cui si sostengono a vicenda, sia sul palco che nella vita privata.

L’intervista a Paolo Bonolis offre uno spaccato della sua vita, evidenziando non solo le sue esperienze professionali, ma anche il valore che attribuisce ai legami familiari e alle amicizie. Con un approccio sincero e diretto, Bonolis continua a conquistare il pubblico, dimostrando che, al di là delle luci della ribalta, ci sono valori fondamentali che guidano le sue scelte quotidiane.

