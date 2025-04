Paola Saluzzi racconta il suo difficile percorso con i disturbi alimentari in ‘Storie di donne al bivio’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 19 aprile 2025, Paola Saluzzi è stata ospite di Monica Setta nel programma ‘Storie di donne al bivio’, dove ha condiviso la sua esperienza personale legata ai disturbi alimentari. La conduttrice ha aperto il suo cuore, raccontando come la sua battaglia con il cibo sia iniziata in tenera età e si sia intensificata durante l’adolescenza. La sua testimonianza si propone di sensibilizzare il pubblico su un tema delicato e spesso trascurato, invitando chi si trova in situazioni simili a cercare aiuto.

Il racconto di una lotta personale

Paola Saluzzi ha iniziato il suo racconto spiegando come, fin da bambina, avesse sviluppato un rapporto problematico con il cibo. “Quando avevo un qualsiasi problema chiudevo con il cibo, mi autopunivo”, ha dichiarato. La conduttrice ha sottolineato che questi comportamenti si sono intensificati durante la sua adolescenza, un periodo già di per sé complesso per molti giovani. “Se qualcosa non andava io non dovevo nutrirmi, per nessuna ragione”, ha aggiunto, evidenziando la gravità della sua situazione.

Nel corso della trasmissione, Saluzzi ha messo in luce un aspetto cruciale: molti ragazzi oggi vivono simili difficoltà, ma spesso non trovano il coraggio di parlarne. La sua speranza è che la condivisione della sua storia possa contribuire a una maggiore consapevolezza e a un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà. Questo messaggio di apertura e di supporto è fondamentale per affrontare un tema così delicato.

Ricordi di ‘Uno Mattina’ e il ruolo di Luca Giurato

Saluzzi ha anche ricordato il periodo trascorso a ‘Uno Mattina’, dove lavorava al fianco di Luca Giurato, il noto conduttore scomparso nel 2024. In quel periodo, Paola stava affrontando un momento difficile della sua vita personale, che l’ha portata a smettere di mangiare e a nascondere il suo malessere agli altri. “Luca si è accorto del mio stato e mi ha invitato a fare colazione insieme”, ha raccontato. In quell’occasione, Paola ha cercato di “giocare” con il cibo, evitando di mangiare.

Giurato, consapevole della situazione, ha cambiato approccio e le ha detto: “Adesso basta, ora tu questo te lo mangi, la devi finire”. Questo momento ha segnato un punto di svolta per Saluzzi, che si è sentita “scoperta” e ha provato vergogna per il suo comportamento. “Da quel momento è cambiato qualcosa dentro di me”, ha affermato, evidenziando l’importanza del supporto e della comprensione da parte delle persone care.

La bulimia e il percorso verso la guarigione

Paola Saluzzi ha poi condiviso la sua esperienza con la bulimia, descrivendo quanto fosse devastante. “Mangiare e poi sentire il bisogno di liberarmi subito dopo era terribile”, ha spiegato. Al contrario, quando soffriva di anoressia, si sentiva in qualche modo soddisfatta quando non mangiava nulla. Questo contrasto mette in evidenza la complessità dei disturbi alimentari e come possano manifestarsi in modi diversi.

Con il tempo, Saluzzi è riuscita a trovare la forza per affrontare e superare queste difficoltà, anche grazie all’amore e alla preoccupazione delle persone a lei vicine. “Mamma mi chiamava e mi diceva che mi vedeva sempre più magra in tv”, ha ricordato. Nonostante le sfide, Paola ha trovato la strada verso l’accettazione di se stessa, dimostrando che è possibile uscire da un tunnel oscuro e ritrovare la luce. La sua storia rappresenta un messaggio di speranza per chi sta combattendo battaglie simili.

