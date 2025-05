Paola Iezzi si racconta: l’intervista esclusiva su Rai2 e le sue riflessioni personali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’appuntamento con la cantante Paola Iezzi è fissato per stasera, martedì 6 maggio, alle 21:20 su Rai2, dove sarà ospite del programma ‘Belve‘, condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Iezzi condividerà momenti significativi della sua vita e della sua carriera, rivelando anche aspetti intimi della sua personalità. La cantante, nota per il suo talento e il suo stile unico, affronterà temi delicati e personali, offrendo al pubblico uno spaccato della sua vita.

La confessione di Paola Iezzi

Durante l’intervista, Paola Iezzi si è aperta su un tema molto personale, dichiarando: “Mi sento un gay nel corpo di una donna”. Questa affermazione ha colpito il pubblico e ha suscitato curiosità riguardo alla sua identità e alle sue esperienze. Fagnani, con il suo stile incisivo, ha chiesto a Iezzi se si senta gay solo interiormente o anche nella vita quotidiana. La risposta della cantante è stata ironica e rivelatrice: “Ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti e con un piglio un po’ maschile, un po’ come lei… Diciamo che l’altra cosa mi piace molto di più!!”.

Questa dichiarazione ha aperto la strada a una conversazione più profonda sulla carriera di Iezzi e sui cambiamenti che ha affrontato nel corso degli anni. La cantante ha riflettuto sul suo percorso artistico, evidenziando come, dopo il grande successo nei primi anni 2000, il pubblico abbia iniziato a dimenticarla. “A un certo punto il pubblico ha anche bisogno di altro”, ha spiegato, sottolineando le sfide che ogni artista deve affrontare nel mantenere la propria rilevanza.

Riflessioni sulla carriera e le difficoltà personali

Paola Iezzi ha anche parlato del periodo difficile che ha vissuto nel 2013, anno in cui si è interrotto il suo sodalizio artistico con Chiara. “Sono stati dieci anni intensi e difficili per noi due, ma di grande apprendimento”, ha ricordato. La separazione ha avuto un forte impatto su di lei, portandola a riflettere su pensieri ossessivi e sulla propria mortalità. “Quando ci siamo separate mi sentivo persa. Sentivo che niente aveva più senso”, ha confessato, rivelando la sua vulnerabilità e la necessità di ricevere supporto.

La conduttrice ha chiesto se Iezzi si consideri una dominatrice nella vita privata. La risposta è stata sincera: “Credo di aver creato delle aspettative… Mi piace un po’ il linguaggio colorito. Insieme ad altre cose, tutto nel limite…”. Questa affermazione ha portato a un momento di leggerezza, con Fagnani che ha ironizzato sul video di ‘Kamasutra‘, mostrando come la conversazione possa alternare momenti di serietà a sprazzi di umorismo.

La controversia con Arisa

Un altro tema affrontato durante l’intervista è stata la controversia tra Paola Iezzi e Arisa, scaturita da un commento della cantante riguardo alla premier Meloni. Iezzi ha spiegato che si è creata una grande incomprensione e che Arisa non aveva visto tutto il suo intervento. “Mi è dispiaciuta la reazione social”, ha dichiarato, evidenziando come la comunicazione pubblica possa a volte generare fraintendimenti. “Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una comunicazione diretta tra le persone.

L’intervista di stasera promette di essere un momento di grande interesse per i fan di Paola Iezzi e per tutti coloro che vogliono conoscere meglio la sua storia e le sue esperienze. Con il suo stile diretto e sincero, la cantante offre uno spaccato autentico della sua vita, affrontando temi complessi con coraggio e ironia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!