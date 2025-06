Paola Cortellesi presiede la giuria del Concorso Progressive Cinema alla Festa del Cinema di Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si prepara a festeggiare un’importante novità: Paola Cortellesi, attrice e regista di grande successo, sarà la presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema. Questo evento, che si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica, rappresenta un momento significativo per il cinema italiano e internazionale, e la scelta di Cortellesi sottolinea l’importanza della manifestazione nel panorama culturale contemporaneo.

La carriera di Paola Cortellesi e il suo legame con la Festa del Cinema

Paola Cortellesi è un volto noto del cinema italiano, apprezzata per le sue interpretazioni e per il suo lavoro dietro la macchina da presa. Il suo recente film, “C’è ancora domani”, ha riscosso un notevole successo, vincendo il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Questo film ha segnato il suo esordio alla regia nel 2023 e ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il Premio speciale della giuria e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. La sua carriera è costellata di successi, e il suo ritorno alla Festa del Cinema come presidente della giuria rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso artistico.

La scelta di Cortellesi come presidente della giuria è stata annunciata da Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. Questo incarico non solo riconosce il talento e la professionalità dell’attrice, ma evidenzia anche il ruolo centrale che la Festa del Cinema di Roma ha assunto nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

L’importanza della ventesima edizione della Festa del Cinema

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si preannuncia come un evento di grande rilevanza, capace di attrarre l’attenzione di cinefili e professionisti del settore. Salvatore Nastasi ha espresso il suo orgoglio per la scelta di Cortellesi, sottolineando la sua autorevolezza e competenza. La presenza di una figura di spicco come Cortellesi alla guida della giuria del Concorso Progressive Cinema rappresenta un segnale forte di qualità e impegno verso il cinema.

Paola Malanga ha aggiunto che la giuria avrà il compito di valutare opere che si distinguono per originalità e innovazione, in linea con la missione della Festa del Cinema di promuovere il talento emergente e le nuove voci del panorama cinematografico. La scelta di Cortellesi, che ha già dimostrato il suo valore con “C’è ancora domani”, è vista come un’opportunità per garantire un’analisi attenta e profonda delle opere in concorso.

Le dichiarazioni di Paola Cortellesi e le aspettative per il festival

Paola Cortellesi ha espresso il suo onore e la sua gratitudine per l’incarico ricevuto. Ha dichiarato di sentirsi profondamente legata alla Festa del Cinema di Roma, un festival che ha saputo costruire un’identità forte e coinvolgente nel corso degli anni. La sua esperienza come regista e attrice le consente di affrontare questo nuovo ruolo con entusiasmo e responsabilità, promettendo di portare un occhio critico e sensibile alle opere che verranno presentate.

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma non è solo un traguardo, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso del cinema negli ultimi due decenni. Con la presenza di Cortellesi, il festival si prepara a celebrare non solo il cinema, ma anche le storie e le emozioni che esso riesce a trasmettere. La giuria, guidata da una figura di spicco come Cortellesi, avrà il compito di selezionare opere che possano rappresentare al meglio il panorama attuale del cinema, valorizzando il talento e la creatività degli artisti coinvolti.

