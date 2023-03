”Pantani, vita e morte del Pirata” è il titolo della nuova puntata di ”Ossi di seppia” in uscita il 28 Marzo

Annunciato da poco il titolo della nuova puntata di Ossi di Seppia, disponibile dal 28 Marzo su RaiPlay e il 12 Maggio su Rai3. La puntata arriverà a diciannove anni dalla scomparsa del grande campione di ciclismo e poco dopo l’intitolazione del Valico del Monte Carpegna come ”Passo Pantani”.

A diciannove anni dalla scomparsa del ciclista, la sua scomparsa rimane ancora avvolta nel mistero. Uno ”scalatore solitario” che ha vissuto grandi successi per poi cadere nelle accuse di doping, cocaina e poi morte. Nella venticinquesima puntata di Ossi di Seppia, Tonina Pantani, madre del ciclista, racconterà luci e ombre della vicenda che lei stessa ha vissuto da molto vicino.

Non voglio ancora credere che non ci sia più! …Dopo il

99, dalla sospensione, lui aveva detto basta, non voleva correre più.

Ma purtroppo quella era la sua vita. Per uno che inizia da ragazzino,

quella è la sua vita. Così ha ricominciato. A me sembrava di sognare.

Una mattina apro la finestra e vedo che va via tutto vestito di giallo.

Era bello come il sole! Dopo poco torna indietro. Di nascosto sono

andata a vedere. Era sugli scalini e piangeva. Ma non piangeva mai,

perché era un orgoglioso…Lui era pulito! E sono ancora qui a dire che

me lo hanno ucciso.”