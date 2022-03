Pamela Anderson, attrice divenuta famosa grazie alla serie “Baywatch”, di cui ha fatto parte dal 1992 al 1997, annuncia un documentario su Netflix: “Non una vittima, ma una sopravvissuta e viva per raccontare la vera storia.”

La vera storia di Pamela Anderson

La Anderson ha annunciato la notizia sui social media con una nota scritta a mano su carta intestata di Netflix, che recita: “La mia vita è stata segnata da migliaia di imperfezioni, e milioni di idee errate. Debole, audace e perduta. Non sono una vittima, ma una sopravvissuta, e sono ancora viva per raccontare la mia storia”.

Soprannominato il “documentario definitivo sull’icona della cultura pop”, il film è stato in lavorazione per diversi anni prima di approdare allo streamer. Diretto da Ryan White (“The Keepers”, “Ask Dr. Ruth”), il documentario ancora da intitolare, è in fase di lavorazione già da diversi anni e presto lo vedremo sulla piattaforma potendo finalmente accedere a filmati d’archivio e i suoi diari personali della star mondiale.

Il ritratto della star

La logline del film descrive il progetto come “un ritratto intimo incorporato nella vita di Pamela Anderson mentre guarda indietro al suo percorso professionale e personale e si prepara per i prossimi passi del suo viaggio”.

White produrrà il progetto con Jessica Hargrave sotto il loro banner Tripod Media, insieme a Julia Nottingham per Dorothy St Pictures e Lee. Josh Braun per la produzione esecutiva.

La notizia del documentario arriva nel mezzo di un rinnovato interesse nella storia della vita della Anderson grazie alla serie di Hulu “Pam & Tommy”, che vede Lily James come Anderson e Sebastian Stan come Tommy Lee, e racconta la storia d’amore tra la star di “Baywatch” e il rocker. La miniserie, composta da otto episodi, è disponibile sulla piattaforma Disney+ (solo i primi 3 episodi), come Star Original.

Mina Franza

03/03/2022