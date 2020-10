I Wonder Pictures ha rilasciato il trailer italiano del film “Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani”, nei cinema italiani dal 22 ottobre.

Due giovani intrappolati in un loop temporale

Nyles e Sarah si incontrano al ricevimento di un matrimonio a Palm Springs. Lui è un ragazzo spensierato, lei è la damigella d’onore della sorella, considerata la pecora nera della famiglia: entrambi si scopriranno fin da subito molto simili e attratti l’uno dall’altra. Dopo essersi appartati, Nyles viene inaspettatamente colpito da una freccia lanciata da un enigmatico uomo. Sarah, terrorizzata e stupefatta da ciò che sta accadendo, decide di seguire Nyles, che trova riparo in una grotta. E così, come mostrato anche dal trailer, Nyles e Sarah verranno avvolti da una strana luce che darà inizio a un’avventura del tutto inaspettata e surreale. Si ritroveranno infatti incastrati in un loop temporale, costretti a rivivere costantemente il giorno del ricevimento e a restare insieme, conoscendosi l’un l’altra e soprattutto se stessi.

Cast e regia

“Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani” è diretto da Max Barbakow, nel cast Andy Samberg, star del Saturday Night Live e della sitcom “Brooklyn Nine-Nine”, e Cristin Milioti, conosciuta per l’interpretazione di Tracy McConnell in “How I Met Your Mother – E alla fine arriva mamma”. e per ruoli in serie tv di grande successo come “Black Mirror” e “Fargo”. Nel cast anche: J. K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

Il film è stato presentato al Sundance Film Festival e ha riscosso un grande successo negli Stati Uniti, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, ormai giunta alla quindicesima edizione. Una commedia romantica e divertente, fatta di sketch e battute inaspettate, che promette di far divertire il pubblico, una premessa già soddisfatta dal trailer.

Ecco il trailer: