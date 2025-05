Palinsesti Rai 2025/2026: novità e conferme per la stagione televisiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’arrivo della bella stagione, i programmi della Rai si preparano a salutare il pubblico, con alcuni show già in pausa e altri che seguiranno a breve. Viale Mazzini ha svelato le novità per i palinsesti estivi, mentre si iniziano a delineare anche i programmi per la stagione 2025/2026. Tra i volti noti che accompagneranno gli spettatori durante i mesi caldi ci saranno Pino Insegno con “Reazione a Catena”, Lorella Boccia a “Uno Mattina Weekly”, e la coppia Gianluca Semprini e Greta Mauro a “Estate in Diretta”. Tuttavia, le anticipazioni sui palinsesti futuri stanno già creando attesa tra il pubblico.

Le novità della stagione 2025/2026

A partire da settembre, il pubblico potrà rivedere Alberto Matano al timone de “La Vita In Diretta”, insieme a Carlo Conti che presenterà il suo amato “Tale e Quale Show”. Mara Venier tornerà con “Domenica In”, ma con una formula rinnovata, affiancata da altri conduttori. Queste conferme non sorprendono, ma ciò che ha catturato l’attenzione è l’annuncio di “Belve”, che avrà un’edizione ampliata, superando le cinque puntate e prolungandosi fino al periodo natale.

La conquista della prima serata da parte di Pierluigi Diaco

Un’importante novità riguarda Pierluigi Diaco, che ha ottenuto la prima serata della domenica su Rai Due. Inizialmente, i vertici Rai avevano pensato di collocare “Belve Crime”, il nuovo programma di Francesca Fagnani, in quella fascia oraria, ma Diaco ha prevalso nella competizione. Non solo avrà la domenica, ma tornerà anche ogni giorno con il suo programma “Bella Ma”, il che rappresenta un significativo passo avanti nella sua carriera televisiva.

L’ascesa di Francesca Fagnani e altri cambiamenti

La vittoria di Diaco nella programmazione domenicale segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo della Rai. Fagnani, pur vedendo il suo programma spostato, avrà comunque un ruolo importante nella programmazione, estendendo la sua presenza sul piccolo schermo. Inoltre, Milo Infante tornerà con il suo programma serale in autunno, dopo le prime quattro puntate di giugno. Il mercoledì, infine, vedrà il ritorno di uno spazio informativo, affidato a un giornalista di area centro-destra, il cui nome rimane ancora top secret.

Con queste novità, la Rai si prepara a una stagione ricca di sorprese e cambiamenti, puntando su volti noti e nuove proposte per attrarre il pubblico. La competizione tra i programmi e i conduttori si fa sempre più intensa, promettendo un autunno televisivo interessante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!