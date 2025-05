Painter of the Night: il celebre webtoon yaoi diventa una serie live-action in formato short-form

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei webtoon continua a espandersi, e tra i titoli più amati c’è sicuramente “Painter of the Night”. Ambientato nella dinastia Joseon, un periodo che rappresenta il rinascimento coreano, questo webtoon yaoi ha conquistato il cuore di molti lettori grazie alla sua trama avvincente e ai suoi personaggi complessi. Con l’annuncio della sua trasposizione in una serie live-action, le aspettative sono alle stelle. La rete JTBC ha comunicato che le riprese inizieranno a giugno, dando il via a un progetto che promette di portare sullo schermo l’intensità e la sensualità della storia originale.

La trama avvincente di Painter of the Night

Al centro della narrazione si trovano Seung-ho Yoon, un aristocratico affascinante e carismatico, e Na-kyum Baek, un giovane artista noto per le sue opere d’arte erotiche. La loro storia si sviluppa in un contesto storico ricco di tensioni e conflitti, dove l’attrazione tra i due protagonisti si trasforma in un legame profondo e complicato. La loro relazione è caratterizzata da un mix di desiderio e potere, elementi che hanno catturato l’attenzione di milioni di lettori dal 2019. La complessità dei personaggi e la loro evoluzione nel corso della trama sono stati elementi chiave del successo del webtoon, rendendolo uno dei titoli più seguiti della piattaforma Lezhin Comics.

Un successo internazionale

“Painter of the Night” non è solo un fenomeno locale; ha raggiunto un pubblico globale grazie alla traduzione in inglese e alla disponibilità online. La serie ha mantenuto il primo posto tra i webtoon BL per cinque anni consecutivi, con quattro stagioni già pubblicate e un epilogo che ha chiuso la storia in modo soddisfacente. La popolarità dell’opera ha spinto anche Seven Seas Entertainment a pianificare un’uscita cartacea per settembre, ampliando ulteriormente la sua diffusione. Questo successo internazionale ha creato un’aspettativa crescente per l’adattamento live-action, che promette di portare i personaggi e le loro storie a un pubblico ancora più vasto.

La produzione e il formato short-form

La scelta di JTBC di realizzare una serie in formato short-form rappresenta un approccio innovativo per raccontare la storia di “Painter of the Night”. Ogni episodio avrà una durata di circa due minuti, un formato che permette di condensare l’intensità della narrazione in brevi ma incisivi frammenti. Le riprese sono programmate per iniziare a giugno, mentre la fase di casting e pre-produzione è già in corso. Sebbene i dettagli sulla piattaforma di distribuzione non siano ancora stati definiti, l’interesse attorno al progetto è palpabile, con fan e appassionati in attesa di scoprire come verranno reinterpretati i personaggi e le dinamiche della storia originale.

La trasposizione live-action di “Painter of the Night” rappresenta un’opportunità unica per esplorare temi di amore, arte e ossessione in un contesto visivo, promettendo di affascinare sia i fan del webtoon che nuovi spettatori. Con l’inizio delle riprese alle porte, il mondo dell’intrattenimento è in fermento, pronto a scoprire come questa storia iconica prenderà vita sullo schermo.

