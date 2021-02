Secondo quanto riportato da Collider “Paddington 3” è ufficialmente in lavorazione.

Paddington 3: un giro di marmellata per festeggiare!

Sono passati ben quattro anni dall’uscita di Paddington 2 del 2017 e, in tutto questo tempo, non ci sono stati nuovi film di Paddington. Per i fan è stata un’attesa insopportabile. Quattro anni senza i toni rassicuranti di Ben Whishaw, nei panni di Paddington, a discutere i pregi della marmellata. Senza il signor Brown (Hugh Bonneville) caduto in uno stato di devastante costernazione per i vari imbrogli in cui la sua famiglia lo ha coinvolto. Quattro anni senza che un nuovo cattivo arrivasse sulla scena per minacciare l’orso più famoso del Perù. La vita senza Paddington è stata una vera seccatura.

È finalmente giunta la notizia che StudioCanal è al lavoro su “Paddington 3” e che il progetto è ancora nelle fasi iniziali. Un rappresentante di StudioCanal conferma che stanno lavorando molto duramente sul film 3 con la stessa maestria e cura che hanno impiegato per i film 1 e 2.

È quanto di concreto si può ottenere in questa fase della produzione del film, ma non significa che non si possano fare alcune ipotesi plausibili su altri dettagli per questo attesissimo ultimo capitolo della trilogia.

Ad esempio, se la produzione è già in corso si può prevedere una possibile data di rilascio nel 2023. Si sa anche che Paul King, il regista di entrambi i precedenti film di Paddington, non tornerà a dirigere “Paddington 3”. King è stato incaricato di dirigere un nuovo film di Willy Wonka, nel 2018, e si è concentrato principalmente su quel progetto (ha diretto alcuni episodi di Space Force). Potrebbe rimanere coinvolto in “Paddington 3” in un ruolo diverso, ma la sedia del regista è attualmente vuota.

Poche notizie, molte supposizioni

È anche probabile che il nostro amato cast del franchise di Paddington riprenderà i loro ruoli per il terzo film, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente. È logico che Bonneville, Whishaw e altri membri del cast Sally Hawkins, Julie Walters, Madeleine Harris e Samuel Joslin potrebbero tornare per “Paddington 3” a meno che non ci sia qualche ragione per grandi cambiamenti nel casting; per esempio, se la storia inventata per il nuovo film lo richiedesse.

E a proposito di casting, la domanda cruciale su chi interpreterà il nuovo cattivo rimane senza risposta. In precedenza, Nicole Kidman e Hugh Grant hanno interpretato i rispettivi cattivi di “Paddington” e “Paddington 2”. Interpretare il nuovo cattivo di Paddington è uno degli onori più alti che un attore possa ricevere, quindi interpretare correttamente il ruolo è essenziale. Potrebbero essere appropriati Judi Dench, o forse anche Kenneth Branagh per il ruolo. Ma si dovrà aspettare pazientemente che la produzione faccia qualche ulteriore progresso e scoprire i membri del casting con il resto del fandom di Paddington.

Maria Bruna Moliterni

18/ 02/ 2021