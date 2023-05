“Pacifiction”: il film di Albert Serra che ha conquistato la critica arriva al cinema

Il 11 maggio arriverà finalmente nei cinema italiani “Pacifiction“, il nuovo film del regista spagnolo Albert Serra, interpretato da Benoît Magimel. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

“Pacifiction” è un film che cala lo spettatore in atmosfere esotiche, astratte, decadenti e misteriose. La vicenda raccontata è avvolta da un alone di mistero che coinvolge lo spettatore fin dalle prime immagini.

Il protagonista, l’Alto Commissario della Repubblica De Roller, interpretato da Benoît Magimel, è un uomo calcolatore, ma dai modi impeccabili, che misura costantemente il polso di una popolazione locale la cui collera può manifestarsi in qualsiasi momento.

“Pacifiction” è stato eletto miglior film del 2022 dai Cahiers du Cinema e designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

La motivazione del premio è stata la seguente:

“In un’atmosfera di insopportabile disagio, dove le tensioni del mondo lontano si riverberano in una zona apparentemente protetta nella quale una piccola comunità finge di vivere serenamente in un ipotetico paradiso, Albert Serra con Pacifiction conferma la sua raggelante, inesorabile lungimiranza osservativa, destrutturando storie, personaggi e immagini in un’impalpabile attesa dell’irreparabile. Monumentale Benoît Magimel.”