Ozark: sette episodi da vedere prima della stagione 4

La serie tv statunitense “Ozark” disponibile su Netflix sta giungendo a conclusione con una quarta stagione disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 gennaio. Lo show sarà diviso in due parti composte da sette episodi ognuna. Ecco quelli che possono essere considerati i sette episodi più importanti per rinfrescare la memoria sull’apprezzata storia sul consulente finanziario che ricicla denaro sporco.

1 – “Sugarwood” (Stagione 1, Episodio 1)

Per comprendere appieno le ragioni che hanno portato Mary e la sua famiglia nelle Ozark è chiaramente illuminante la prima puntata della prima stagione, rilasciata nel 2017. Nel corso della puntata ci vengono presentati i diversi personaggi: Marty (Jason Bateman) un consulente finanziario, il suo socio in affari che con lui ha riciclato denaro sporco; e Wendy (Laura Linney), moglie di Marty, che ha tradito il marito. Il socio in affari viene ucciso, l’amante di Wendy viene buttato giù da un balcone e altre persone fanno una fine raccapricciante. Il cartello mostra il suo potere e la famiglia Byrde decide di scappare in un villaggio turistico nelle Ozark per riciclare denaro e rimanere in vita.

2 – “Blue Cat” (Stagione 1, Episodio 2)

La famiglia Byrde si lascia Chicago alle spalle e nel secondo episodio viene presentato il mondo in cui vivranno Marty e la sua famiglia. Gli Ozarks sono un popolare luogo di vacanza del Midwest, ottimo per le attività di riciclaggio di denaro e pieno di una serie unica di personaggi. Conosceremo Ruth Langmore (Julia Garner) e suo fratello Wyatt, e nel corso di questa seconda puntata apprenderemo che non tutti sono nel luogo in vacanza per godersi il paesaggio: c’è una natura oscura e inquietante nella famiglia Langmore. Vengono presentati anche i bambini Byrde, Charlotte e Jonah, capaci di mettersi nei guai nel momento in cui ignorano le istruzioni di rimanere nella loro stanza d’albergo. Tutta la famiglia è in pericolo.

3 – “Ruling Days” (Stagione 1, Episodio 5)

In questo episodio, Marty impegnato con il riciclaggio, chiede a Ruth di gestire lo strip club durante il fine settimana del 4 luglio. Essere una piccola donna bionda nell’ambiente squallido di uno strip club potrebbe intimidire alcuni, ma è chiaro che Ruth può farcela essendo utile a Marty.

4 – “Game Day” (Stagione 2, Episodio 5)

“Ozark” è una serie tv con personaggi e momenti iconici, per esempio Buddy (Harris Yulin), l’adorabile ma testardo proprietario della casa in cui vive la famiglia Byrde, è un personaggio molto amato dai fan fin dal primo momento, quando informa Marty che sarebbe rimasto nella casa. Sebbene possa essere malato, Buddy ha ancora abbastanza forza d’animo, è facile affezionarsi a lui mentre si vede come combatte per la famiglia che gli ha permesso di rimanere in casa.

5 – Venti di guerra (Stagione 3, Episodio 1)

Il primo episodio della terza stagione si apre con alcuni toccanti momenti familiari: Charlotte (Sofia Lublitz) regala a Jonah (Skylar Gaertner) un drone, mostrando l’affetto reciproco dei fratelli. Durante un viaggio a Chicago, Wendy rivisita la vecchia casa di famiglia, ripensando a ciò che avevano una volta. Sembra rattristata per ciò che è andato perduto, e allo stesso tempo rassegnata a questa nuova vita in cui si trova. È una scena toccante senza dialoghi, ma dice molto. L’episodio presenta anche Ruth, che ora gestisce il Missouri Belle Casino, che getta in mare un membro della mafia di Kansas City, il che fornisce un po’ di leggerezza tanto necessaria in un episodio un po’ triste.

6 – “Kevin Cronin era qui” (Stagione 3, Episodio 3)

Wendy è stata spesso criticata dai fan della serie nella terza stagione per la sua capacità di prendere il comando e di opporsi a suo marito. In questo episodio di “Ozark” il personaggio prende vita in un modo completamente nuovo mentre sogna di uccidere Marty, poi alle sue spalle chiude un casinò che avrebbe usato per riciclare denaro. Insegue anche Darlene (Lisa Emery), pungolandola fino a quando non colpisce Wendy, il che faceva parte del piano. Wendy è in grado di ottenere un’udienza per la custodia del bambino di cui Darlene si è presa cura. I punti di forza e le abilità astute della matriarca della famiglia Byrde sono in piena mostra.

7 – “All In” (Stagione 3, Episodio 10)

Nell’ultimo episodio della Stagione 3 di “Ozark”, Marty sembra deciso a voler uscire dall’attività di riciclaggio di denaro sporco e porre fine alla guerra dei cartelli. I Byrde si recano in Messico con Helen, la rappresentante del cartello, per porre fine alle loro attività criminali. Sembra che la famiglia sia tornata alla normalità, ma ovviamente terminando con la quarta stagione, la storia non può certo trovare un esito positivo al termine della terza. Riusciranno i Byrde a trovare pace? O cadranno ancora più in fondo nella loro corsa al denaro tramite azioni illegali?

Roberta Rosella

27/10/2021