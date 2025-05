Owen Wilson porta il golf in tv con la nuova serie “Stick” su Apple TV+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La passione di Owen Wilson per il golf si trasforma in una nuova serie comica, “Stick”, che debutterà su Apple TV+ il 4 giugno 2025. Questa commedia sportiva promette di esplorare il mondo del golf in modo originale, con un mix di umorismo e relazioni familiari. Con un cast di talento e una trama avvincente, “Stick” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della commedia.

La trama di “Stick”: un ex campione in cerca di riscatto

“Stick” racconta la storia di Pryce Cahill, interpretato da Owen Wilson, un ex giocatore di golf professionista la cui carriera ha subito un brusco arresto vent’anni fa. La serie si apre su un uomo che ha vissuto una serie di fallimenti, tra cui un matrimonio naufragato e la perdita del lavoro in un negozio di articoli sportivi nell’Indiana. La vita di Pryce sembra essere in una spirale discendente, ma la sua fortuna potrebbe cambiare quando decide di investire tutto su un giovane talento del golf, Santi, interpretato da Peter Dager. Santi, un diciassettenne con un grande potenziale, è anche un ragazzo problematico, il che rende la loro relazione complessa e ricca di sfide.

La sinossi ufficiale descrive “Stick” come una commedia sincera e coinvolgente che esplora il tema della famiglia ritrovata e le dinamiche relazionali, il tutto ambientato in un contesto sportivo unico. La serie si propone di mostrare il golf da una prospettiva mai vista prima, mescolando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde sulla vita e le sue difficoltà.

Un cast di talento e apparizioni speciali

Oltre a Owen Wilson, “Stick” vanta un cast di attori di grande esperienza. Judy Greer, nota per il suo ruolo in “Arrested Development”, interpreta Amber-Linn, l’ex moglie di Pryce, mentre Marc Maron, celebre per il suo lavoro in “GLOW”, veste i panni di Mitts, il migliore amico e ex portamazze di Pryce. Mariana Treviño, vista in “La casa de las flores”, interpreta Elena, la madre di Santi, e Lilli Kay, nota per “Your Honor”, interpreta Zero, una giovane che si unisce a Pryce nel suo viaggio di riscatto.

In aggiunta al cast principale, “Stick” prevede anche apparizioni speciali di veri giocatori professionisti di golf, tra cui Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa e Wyndham Clark. Questi cameo promettono di aggiungere un ulteriore livello di autenticità alla serie, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per gli appassionati di golf.

Il debutto di “Stick” e le aspettative

La serie “Stick” sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 4 giugno 2025, con un episodio nuovo ogni mercoledì. La prima settimana vedrà la pubblicazione di tre episodi, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi subito nella storia di Pryce e Santi. Con una trama che combina sport, umorismo e relazioni familiari, le aspettative per “Stick” sono alte. Gli appassionati di golf e di commedie possono prepararsi a scoprire un nuovo modo di vivere il golf attraverso gli occhi di Owen Wilson e del suo personaggio, in un viaggio che promette di essere tanto divertente quanto toccante.

