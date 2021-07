Outer Banks: Netflix rilascia il nuovo trailer della seconda stagione

La seconda stagione di “Outer Banks” sarà di 10 episodi e uscirà in anteprima su Netflix alla fine di luglio.

Outer Banks: il trailer della seconda stagione

“Outer Banks” è appena uscito con un nuovo trailer della seconda stagione. La serie adolescenziale debutterà su Netflix il 30 luglio e sarà composta da dieci episodi. Questo nuovo capitolo racconterà la storia di un gruppo di adolescenti svantaggiati che si lanciano in un viaggio pericoloso dopo aver trovato una mappa del tesoro. La serie è creata dai fratelli Josh e Jonas Pate, nonché dalla scrittrice Shannon Burke.

Il trailer ufficiale anticipa che la seconda stagione sarà esplosiva quanto la prima. Il video inizia raffigurando i nostri giovani eroi come fuggiaschi alle Bahamas. Il personaggio principale John B combatte per riabilitare il suo nome mentre i cattivi cercano lui e i suoi amici. Ci saranno sparatorie, feste enormi e molte esplosioni.

La nuova stagione tra conferme e nuovi arrivi

I membri del cast che tornano a “Outer Banks” includono Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Randy Pankow, Austin North, Charles Esten e Drew Starkey. I nuovi arrivati ​​nella seconda stagione includono Elizabeth Mitchell e Carlacia Grant. La prima è nota per il suo lavoro televisivo, apparendo in ruoli da protagonista in spettacoli come “Lost” e “V”, così come in film importanti come “The Purge: Election Year” e “The Santa Clause 2”. La Grant invece è nota per il remake di “Roots” e per la sua serie originale “Greenleaf”. Entrambe le attrici appariranno come personaggi ricorrenti nella seconda stagione di “Outer Banks”.

Il successo della prima stagione

La prima stagione di Outer Banks ha ricevuto un’accoglienza piuttosto calorosa per una serie tutta per ragazzi. Il pubblico ha apprezzato la stagione di debutto dello show più dei critici. Da sottolineare che Netflix si è trovata nei guai nel dicembre dello scorso anno quando un insegnante e scrittore della Carolina del Nord ha intentato una causa contro lo streamer e i creatori della serie. Alla base dell’accusa l’utilizzo del suo romanzo “Pennywise: The Hunt For Blackbeard’s Treasure”! come fonte ispiratrice della serie e per questo motivo a richiesto il pagamento dei danni e delle royalties.

Sinossi del secondo capitolo di “Outer Banks”

La serie segue un gruppo affiatato di adolescenti locali (i “Pogues”) nella destinazione di vacanza al mare degli Outer Banks della Carolina del Nord. Dopo la loro fuga quasi mortale, la seconda stagione trova John B e Sarah in fuga alle Bahamas. Nuovi amici portano anche nuovi nemici mentre sono di nuovo sulle tracce dell’oro. I 400 milioni di dollari sono ancora in gioco. L’avventura di una vita attende, ma acque inesplorate davanti a noi significano che i nostri Pogues devono fare tutto il possibile per uscirne vivi.

La seconda stagione di “Outer Banks” sarà presentata in anteprima il 30 luglio su Netflix.

Francesca Reale

15/07/2021