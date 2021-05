Our Flag Means Death, Taika Waititi interpreterà Barbanera

Il regista sarà nel cast della nuova serie HBO sui pirati “Our Flag Means Death”

Taika Waititi in “Our Flag Means Death”

Il premio Oscar Taika Waititi interpreterà Barbanera, il pirata più temuto e venerato della storia, nella serie originale di HBO Max “Our Flag Means Death“.

La serie si basa sulle vere avventure di Stede Bonnet (Rhys Darby), un aristocratico viziato che ha abbandonato la sua vita di privilegio per diventare un pirata. Waititi dirigerà il pilot e sarà il produttore esecutivo insieme al creatore / showrunner David Jenkins, oltre a Garrett Basch e Dan Halsted.

“Il nostro Barbanera è una leggenda, un amante, un combattente, un genio tattico, un’anima poetica e molto probabilmente pazzo. Solo un uomo potrebbe interpretare questo ruolo, e questo è il grande Taika Waititi. Siamo davvero entusiasti che abbia deciso di indossare la barba “, ha detto Jenkins in una dichiarazione.

Waititi ha vinto un Oscar per aver scritto “Jojo Rabbit” e ha ottenuto una precedente nomination per il suo cortometraggio “Two Cars, One Night”. Ha diretto gli acclamati indie “What We Do in the Shadows” e “Hunt for the Wilderpeople” prima di essere arruolato dalla Marvel per dirigere “Thor: Ragnarok“. Waititi ha recentemente diretto il prossimo film sportivo di Searchlight “Next Goal Wins”, e attualmente sta girando “Thor: Love and Thunder” della Marvel.

Ricordiamo che Waititi ha diretto il finale della prima stagione di “The Mandalorian” (in cui è anche doppiatore di IG-11) ed è produttore esecutivo dell’adattamento della serie FX “What We Do in the Shadows”, avendo anche diretto diversi episodi dello show.

Infine, Waititi ha co-creato e sarà produttore esecutivo della prossima serie comica FX “Reservation Dogs” e comparirà al fianco di Ryan Reynolds nella commedia d’azione “Free Guy”. Dà anche la voce all’adorabile protagonista in “Save Ralph”, un cortometraggio animato in stop-motion scritto e diretto da Spencer Susser e prodotto da Jeff Vespa in collaborazione con Humane Society International.

Luca Francesconi

02/05/2021