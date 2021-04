Oslo: il trailer del film che esplora il conflitto israelo-palestinese

Il trailer del film della HBO “Oslo” di Ruth Wilson e Andrew Scott è ora disponibile.

Oslo: trama e trailer

La HBO ha pubblicato il primo trailer del suo ultimo film originale “Oslo”, che vede la coppia vincitrice del Golden Globe Ruth Wilson (The Affair) e il candidato all’Emmy Andrew Scott (Fleabag).

Adattato dall’omonima opera vincitrice del Tony Award, il film è basato su una storia vera di negoziati tra nemici implacabili: i discorsi segreti, le improbabili amicizie e eroiche azioni di un piccolo gruppo di israeliani, palestinesi e di una coppia norvegese che ha portato agli accordi di pace di Oslo del 1993.

Il cast del film

La star di “His Dark Materials” della HBO Ruth Wilson interpreta Mona Juul, un ministro degli esteri norvegese, mentre Andrew Scott interpreta suo marito, il sociologo norvegese Terje Rød-Larsen.Nel film trovano poi spazio Salim Daw (Fauda) nel ruolo di Ahmed Qurie, ministro delle finanze dell’OLP; Waleed Zuaiter (The Spy) nel ruolo di Hassan Asfour, socio di Qurie e collegamento con l’OLP; Jeff Wilbusch (non ortodosso) nel ruolo di Uri Savir, Direttore Generale del Ministero degli Esteri israeliano; Igal Naor (Fauda) nel ruolo di Joel Singer, consulente legale del ministero degli Esteri israeliano; Dov Glickman (Shtisel) nel ruolo di Yair Hirschfield, professore israeliano di economia; Rotem Keinan (Fauda) nei panni di Ron Pundak, socio di Hirschfield e collega professore israeliano; Itzik Cohen (Fauda) nel ruolo di Yossi Beilin, Vice Ministro degli Esteri israeliano; Tobias Zilliacus (Thicker Than Water) nel ruolo di Jan Egeland, Segretario di Stato norvegese; e Sasson Gabay (Sirens) nei panni di Shimon Peres, ministro degli Esteri dello Stato di Israele.

Il film è diretto da Bartlett Sher e la sceneggiatura è stata scritta dal vincitore del Tony Award J.T. Rogers. “Oslo” debutterà sabato 29 maggio su HBO e HBO Max, e sembra piuttosto intenso, il che non è una sorpresa data la premessa. Se da un lato abbiamo due solidi attori protagonisti, Wilson e Scott, dall’altro, il film può beneficiare del tocco d’oro di uno dei registi più importanti, Steven Spielberg.

Aspettando la sua uscita, non ci resta che guardare, per ora, il trailer di “Oslo”.

Francesca Reale

27/04/2021