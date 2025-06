Oshi no Ko: The Final Act, il live action che conclude la saga di Ai Hoshino arriva su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie live action “Oshi no Ko: The Final Act“, ispirata al celebre manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi a dicembre 2024 e ora è disponibile su Prime Video per il pubblico internazionale. Questa serie, composta da otto episodi, segna la conclusione della storia di Ai Hoshino e dei suoi figli, Aqua e Ruby, offrendo un finale drammatico e intenso.

Un addio emozionante: il lungometraggio finale

“Oshi no Ko: The Final Act” si presenta come un lungometraggio che unisce le atmosfere cupe del manga originale con la narrazione coinvolgente del live action. Diretto da Smith, il film non solo rappresenta un epilogo della serie, ma funge anche da sintesi dell’arco finale del manga. La trama segue le vicende di Goro Amamiya, un ginecologo e fan della pop idol Ai Hoshino, interpretato da Ryō Narita. La vita di Goro subisce una svolta drammatica quando scopre che Ai è in attesa di due gemelli. Tuttavia, il suo destino cambia tragicamente quando viene assassinato da un fan ossessionato, un evento che segna l’inizio della sua reincarnazione come Aqua, uno dei figli di Ai.

La storia si complica ulteriormente quando Ai viene assassinata davanti ai suoi figli solo quattro anni dopo, un delitto che segna profondamente il futuro di Aqua e Ruby. Il film affronta tematiche complesse legate all’industria dell’intrattenimento giapponese, esplorando come il talento possa essere accompagnato da sofferenza e come la fama possa rivelarsi una maschera fragile.

La dualità dei protagonisti: Aqua e Ruby

Nel corso del film, Aqua intraprende un cammino oscuro, spinto dalla vendetta nei confronti del padre misterioso, mentre Ruby sogna di seguire le orme della madre e diventare un’idol. Questa dualità tra i due fratelli rappresenta una delle chiavi di lettura della storia, evidenziando come le esperienze traumatiche possano influenzare le scelte e i percorsi di vita. Aqua, con il suo desiderio di vendetta, si confronta con le ombre del passato, mentre Ruby cerca di illuminare il suo cammino attraverso il palcoscenico.

“Oshi no Ko: The Final Act” non si limita a raccontare una storia di vendetta e sogni, ma si addentra anche nei retroscena dell’industria dell’intrattenimento, mostrando le pressioni e le sfide che i giovani artisti devono affrontare. La rappresentazione di questi temi rende il film non solo un’opera di intrattenimento, ma anche una riflessione profonda sulle dinamiche del successo e della fama.

Un viaggio attraverso i media: dal manga all’anime e oltre

La saga di “Oshi no Ko” ha attraversato diversi media, dal manga, che si è concluso nel 2024 con oltre 20 milioni di copie vendute, all’anime prodotto da Doga Kobo, già confermato per una terza stagione nel 2026. Il film “The Final Act” mantiene coerenza con il tono e le atmosfere della serie, grazie a un cast e a un team creativo che hanno lavorato insieme alla produzione della serie live action.

Nonostante il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico, il film ha ricevuto alcune critiche. Alcuni recensori su Rotten Tomatoes hanno evidenziato come la narrazione possa risultare eccessivamente densa, suggerendo che la durata di due ore non sia sufficiente a dare il giusto respiro alla complessità della trama. Tuttavia, molti fan hanno riconosciuto nel film una conclusione soddisfacente e coerente, capace di chiudere un capitolo importante della storia.

“Oshi no Ko: The Final Act” è ora disponibile su Prime Video insieme all’intera serie live action, offrendo un’opportunità imperdibile per i fan del manga e per coloro che desiderano esplorare le sfide e i sogni dell’industria pop giapponese.

