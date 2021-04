Senza la festa di Vanity Fair a cui andare dopo gli Oscar, la rivista ha optato per una serie di eventi virtuali invece di organizzare il suo after-party annuale. Hollywood ha trovato altri modi per coronare la più grande notte del settore del anno.

Oscar party annullati: l’hotel Sunset Tower si accende di Star

L’hotel Sunset Tower è diventato un luogo dove stare la domenica dopo la cerimonia alla Union Station, tanto che paparazzi e cercatori di autografi si sono allineati all’ingresso del leggendario punto di riferimento di West Hollywood.

Glenn Close è stata la prima star ad arrivare poco dopo i titoli di coda degli Oscar. L’ottava candidata – e ballerina impressionante di “Da Butt” – è arrivata da sola, ma è stata accolta da sua figlia, l’attrice di “Ratched” Annie Starke e suo marito Marc Albu, e dagli applausi di molti altri commensali . Anche l’agente di Close, Franklin Latt di CAA, si è unito al gruppo.

Don Lemon si è goduto la cena – il conduttore della CNN non era a Los Angeles per gli Oscar, ma si trovava in città per lavoro – con il suo fidanzato agente immobiliare Tim Malone. La coppia ha tirato fuori i telefoni per fare alcuni video e foto del loro enorme dessert gelato. Nelle vicinanze, Jaden Smith sedeva a un tavolo con alcuni amici.

Nel frattempo, a Beverly Hills

Maria Bakalova ha scambiato il suo voluminoso abito bianco Louis Vuitton e i gioielli Moussaiff per un abito corto color avorio. La star di “Borat Subsequent Moviefilm” è arrivata in hotel con Cade Hudson della CAA. Amanda Seyfried è quasi passata inosservata a un tavolo d’angolo con la sua agente Abby Bluestone e la pubblicista Evelyn Karamanos.

Paris Hilton è arrivata sul lato posteriore verso le 22:00. Indossando un abito da sera nero, l’ereditiera dell’hotel ha passeggiato per la stanza con il suo fidanzato, l’imprenditore Carter Reum, prima di fermarsi al tavolo di Close per un giro di saluti. Hilton e Bakalova sono stati visti lasciare l’albergo mano nella mano.

Nel frattempo, a Beverly Hills allo Spring Paces LA, Andra Day ha celebrato la sua nomination a con il suo regista Lee Daniels e i co-protagonisti Garrett Hedlund, Rob Morgan ed Evan Ross. La collega nominata Vanessa Kirby si è fermata ed Emma Roberts ha preso dei biscotti decorati con le immagini del viso del suo fidanzato Hedlund. Day ha abbandonato i tacchi per un paio di pantofole nere sfocate.

Maria Bruna Moliterni

27 ⁄ 04 ⁄ 2021