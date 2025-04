Oscar 2028: La nuova categoria dedicata agli stunt-man e i film preferiti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l’introduzione di una nuova categoria agli Oscar, dedicata agli stunt-man. Questa decisione, attesa da anni da pubblico e professionisti del settore, segna un importante riconoscimento per il lavoro degli stunt performer nel cinema. Il debutto della categoria è previsto per il 2028 e, sebbene manchino ancora alcuni anni, già si delineano i film che potrebbero contendersi il prestigioso premio.

La nuova categoria agli Oscar

La decisione di creare una categoria specifica per gli stunt-man è stata accolta con entusiasmo, poiché il loro contributo è spesso sottovalutato. Gli stunt performer sono fondamentali per la realizzazione di scene d’azione, contribuendo a rendere i film più avvincenti e spettacolari. Con l’introduzione di questa categoria, l’Academy intende valorizzare il talento e l’impegno di questi professionisti, che spesso lavorano in condizioni di grande rischio. La nuova categoria sarà aperta ai film che usciranno nel 2027, il che significa che i cineasti stanno già preparando progetti che potrebbero essere candidati.

Film in lizza per la categoria

Tra i titoli che potrebbero essere considerati per la categoria dedicata agli stunt-man, spiccano alcune produzioni di grande richiamo. Uno dei film più attesi è The Legend of Zelda, in arrivo il 26 marzo 2027. Questa pellicola, ispirata all’omonimo videogioco, è diretta da Wes Ball, noto per il suo lavoro nel genere fantasy. La trama promette di includere numerose scene d’azione, perfette per mettere in mostra le abilità degli stunt performer. La combinazione di effetti speciali e coreografie di combattimento potrebbe rendere il film un forte candidato per il premio.

Un altro titolo di grande interesse è Avengers: Secret Wars, previsto per il 7 maggio 2027. I film dei supereroi hanno storicamente ottenuto riconoscimenti nelle categorie tecniche agli Oscar, e questo non fa eccezione. Le sequenze di combattimento, che si preannunciano spettacolari, potrebbero garantire una nomination per i migliori stunt. La presenza di un cast stellare e la reputazione del franchise aumentano ulteriormente le aspettative.

Progetti da tenere d’occhio

Un altro film che potrebbe emergere come candidato è Star Wars: Starfighter, recentemente annunciato da Lucasfilm. Con Ryan Gosling nel ruolo principale e diretto da Shawn Levy, il film suscita grande curiosità. Anche se i dettagli sulla trama sono ancora scarsi, la storia di Star Wars è nota per le sue scene d’azione avvincenti, il che lo rende un potenziale contendente per la nuova categoria.

In attesa di conferme, John Wick: Chapter 5 è un altro titolo che suscita entusiasmo tra i fan. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, il franchise è celebre per le sue coreografie di combattimento e l’uso di stunt professionisti. Con David Leitch e Chad Stahelski, entrambi ex stunt-man, alla regia, è probabile che il film si candidi per il premio, considerando la sua reputazione nel genere action.

Il ritorno di Batman

Infine, The Batman Parte II, in uscita il 1° ottobre 2027, si presenta come un altro forte candidato. A differenza di molti film Marvel, Batman ha sempre adottato un approccio più realistico alle scene d’azione, facendo ampio uso di stunt professionisti. La pellicola, con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, ha già dimostrato di avere una forte considerazione da parte dell’Academy. La combinazione di inseguimenti e combattimenti coreografati potrebbe posizionare il film tra i favoriti per il premio agli stunt.

Con l’arrivo di questa nuova categoria, il mondo del cinema si prepara a celebrare il lavoro degli stunt-man, rendendo omaggio a un aspetto fondamentale della produzione cinematografica. I prossimi anni porteranno sicuramente a una maggiore attenzione su questi professionisti e sul loro contributo all’industria dell’intrattenimento.

