Oscar 2023, Michelle Yeoh pubblica un post su Cate Blanchett e poi lo cancella: è polemica

Mancano pochi giorni alla 95° cerimonia degli Oscar e l’atmosfera si surriscalda. Ad animare l’attesa ha contribuito il caso Michelle Yeoh, l’attrice candidata come migliore attrice protagonista. Un suo post su Instagram su Cate Blanchett ha fatto molto discutere.

Il caso Michelle Yeoh – Cate Blanchett

L’attrice di Everything Everywhere All At Once ha condiviso un articolo di Vogue in cui si parlava di Cate Blanchett, la collega candidata alla stessa statuetta, per il film Tàr. Nel pezzo si faceva riferimento al fatto che la Blanchett avesse già vinto due Oscar: per The Aviator nel 2005 e per Blue Jasmine nel 2014. Come per dire: può bastare.

L’articolo incriminato sosteneva inoltre che da oltre vent’anni il premio come miglior attrice non viene assegnato a un’interprete che non sia bianca (l’ultima Halle Berry nel 2002). E che fosse arrivato il momento di cambiare le cose.

Il post di Michelle Yeoh su Cate Blanchett è stato pubblicato, e poi cancellato, il 7 marzo, ultimo giorno valido per le votazioni dell’Academy. L’attrice accompagnava lo stralcio dell’articolo con queste parole:

Questo non è solo per me, è per ogni ragazza che somiglia. Vogliamo essere viste. Vogliamo essere sentite.

Le polemiche a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar

Una presa di posizione che è stata giudicata inopportuna da molti utenti social e che ha suscitato diverse polemiche. Chi ha difeso Michelle Yeoh ha sostenuto invece che il post riguardasse in generale il tema della rappresentazione agli Oscar.

Il post, inoltre, violerebbe il Regolamento dell’Academy, che vieta espressamente di fare riferimento agli altri candidati.

Oltretutto, sembrerebbe un tentativo di autopromozione piuttosto inutile visto che l’attrice malese di origini cinesi ha molte chance di vincere la statuetta. Il film Everything Everywhere All At Once dei The Daniels è già stato pluripremiato.

La cerimonia degli Oscar è in programma nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023, vedremo se nel frattempo ci attendono altre polemiche.